Microsoft, Korsan Nintendo Oyunlarının Tanıtımını Yaptı

Microsoft Edge'in resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan bir paylaşımda, kullanıcıların Microsoft Edge Eklentileri üzerinden indirebileceği 'nostaljik oyunlar' yer alıyordu. Fakat Microsoft'un tanıtımını yapıp önerdiği bu ürünlerin 'korsan oyunlar' olduğu ortaya çıktı. Microsoft Edge hesabı ise paylaşımı kaldırdı.

Microsoft'un Windows 10 ile birlikte hayatımıza dahil ettiği Edge tarayıcısında da diğer tüm tarayıcılarda olduğu gibi bir eklenti mağazası bulunuyor. Kullanıcılar bu eklenti mağazası üzerinden tarayıcılarına diledikleri temaları, oyunları ve uygulamaları ekleyebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft Edge'nin resmi Twitter hesabından da kullanıcıların tarayıcıları üzerinden edinebilecekleri 'eğlenceli nostaljik oyunlar' içeren bir paylaşım yapıldı. Ancak bu paylaşımda bahsi geçen Pac-Man, Tetris ve Mario Kart gibi oyunların, Nintendo gibi oyunların gerçek hak sahibi olan şirketlerden bağımsız, telif izni olmadan korsan geliştiriciler tarafından mağazaya eklendiği ortaya çıktı.

Microsoft Edge, bahsi geçen paylaşımı Twitter hesabından kaldırdı:

Twitter'da yapılan paylaşım sonrası çeşitli haber siteleri bu paylaşımı kaynak olarak kullanarak konu hakkında haberler hazırladı, tıpkı Microsoft'un önerdiği gibi, onlar da okuyucularına bu önerilerden bahsettiler. Ancak sonrasında bu oyunların telif ihlali yapan yasa dışı oyunlar olduğu anlaşılınca konu yeniden gündeme geldi.

Microsfoft'un çıkan haberler sonrası oyunların bazılarını Microsoft Edge Eklentileri mağazasından kaldırdığı biliniyor ancak kaynaklara göre ilgili aramalar yapıldığında hala benzer oyunlara ulaşmak mümkün.

Konuyla ilgili dikkat çeken nokta ise bu türden oyunların hiçbirinin Chrome web mağazasında bulunmaması. Bu da Microsoft'un bu konuda yeteri kadar ince eleyip sık dokumadığını ve uzantı mağazasında sorunlar olduğunu gösteriyor. Oyunları eklenti mağazası üzerinden indiren kişilere ise kaldırmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor. Çünkü yasa dışı olmalarının yanında bu tür eklentilerin kötü amaçlı yazılımlara da ev sahipliği yapıyor olabileceği düşünülüyor.