Steam Ay Yeni Yılı İndirimi'nde 10 TL Altı 10 Oyun

Çin takviminde Öküz Yılı başlarken, Steam de yeni bir etkinlikle bu olayı kutlayan firmalar arasında yer alıyor. Bu indirimlerde 10 TL ve altında alınabilecek 10 oyunu sizler için derledik.

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun satış platformu olan Steam'in pek çok dönemsel etkinliği bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 53 oyun içeren Steam Çin özel versiyonunun ardından Valve şimdi de Çin Yeni Yılı için oldukça kapsamlı bir etkinlik hazırladı. Biz de bu etkinlikte fiyatı 10 TL'nin altına düşen 10 oyunu listeledik.

Steam Çin Yeni Yıl İndirimi'nde 10 TL'nin altına alınabilecek oyunlar

Motorsport Manager

Human Fall Flat

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Euro Truck Simulator 2

Don't Starve Together

Mount & Blade: Warband

Borderlands 2

LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga

This War of Mine

Injustice: Gods Among Us

Not: Oyunların Steam sayfasına başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türü:Yönetim, Simülasyon, Yarış

Normal Fiyatı: 55 TL

İndirimli Fiyatı: 8,25 TL

İndirim Oranı: %85

Kullanıcı Görüşleri: Çok Olumlu

Bu oyunda amacımız bir yarış takımının başına geçip pistlerde zaferlerden zaferlere koşmak. Yarışabileceğimiz pek çok farklı kategori, seçebileceğimiz pek çok takım bulunan oyunda istersek kendi ekibimizi de kurabiliyoruz.

Türü: Bulmaca, platform

Normal Fiyatı: 24 TL

İndirimli Fiyatı: 9,60 TL

İndirim Oranı: %60

Kullanıcı Görüşleri: Çok Olumlu

Bu eğlenceli ve komik oyunda arkadaşlarımız ya da rastgele oyuncularla birlikte çeşitli maceralara atılıyor, bulmacaları tamamlamaya çalışıyoruz.

Türü:Macera, Dedektiflik

Normal Fiyatı: 75 TL

İndirimli Fiyatı: 7,50 TL

İndirim Oranı: %90

Kullanıcı Görüşleri: Çoğunlukla Olumlu

Bir Sherlock Holmes eserinden beklediğimiz şeyler bellidir: Keyifli bir macera, çözülecek bilmeceler, iyi bir atmosfer. Bu oyunda hepsi var, keyifli saatler geçirmek isteyen bulmaca meraklılarına birebir.

Türü: Simülasyon, Sürüş

Normal Fiyatı: 39 TL

İndirimli Fiyatı: 9,75 TL

İndirim Oranı: %75

Kullanıcı Görüşleri: Son Derece Olumlu

İndirimli fiyatı 10 TL'nin altında olduğu sürece bu listelerde kendine yer bulacak yapımlardan biri de Euro Truck Simulator 2. Kendi tırımızda direksiyon salladığımız bu oyunda amacımız lojistik devi olmak.

Türü: Hayatta Kalma

Normal Fiyatı: 24 TL

İndirimli Fiyatı: 8,16 TL

İndirim Oranı: %66

Kullanıcı Görüşleri: Son Derece Olumlu

Tim Burton'ın çizimlerini andıran grafikleriyle dikkat çeken bu oyunda, grotesk bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun bu versiyonunda bize arkadaşlarımız da eşlik ediyor.

Türü: Strateji, RYO

Normal Fiyatı: 29,99 TL

İndirimli Fiyatı: 7,49 TL

İndirim Oranı:%75

Kullanıcı Görüşleri: Son Derece Olumlu

Adeta milli RPG oyunumuz olan Mount & Blade'de çeşitli görevler yapıp kendimize yandaşlar ve ordular toplayıp, savaşlarla parçalanmış bir kıtayı bayrağımız altında birleştiriyoruz.

Türü: Aksiyon, RYO

Normal Fiyatı: 31 TL

İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

İndirim Oranı: %75

Kullanıcı Görüşleri: Son Derece Olumlu

Her şeyi buluyor, bulduğumuz her ganimete konuyor, bu esnada da seviye atlamaya devam ediyoruz. Kanunsuzluğun kol gezdiği bu yaban topraklarda kendi kurallarımızı koyduğumuz yapım, çizgi romanı andıran estetiğiyle de dikkat çekiyor.

Türü: Macera, Aile

Normal Fiyatı: 32 TL

İndirimli Fiyatı: 8 TL

İndirim Oranı: %75

Kullanıcı Görüşleri: Son Derece Olumlu

George Lucas döneminde çekilen 6 Star Wars filminin birden hikayesini bu oyunda Lego şeklinde yeniden oynamak mümkün oluyor. Oyun, insana gidip Lego seti almayı istetecek kadar iyi.

Türü: Hayatta Kalma, Strateji

Normal Fiyatı: 31 TL

İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

İndirim Oranı: %75

Kullanıcı Görüşleri: Çok Olumlu

Savaşın parçaladığı bir ülkede, yemek ve ilaç sıkıntısı çeken insanların hikayelerine tanık olduğumuz This War of Mine, özellikle yayınlandığı dönemde çok ses getirmişti. Oyunun tamamen yardım toplama amaçlı ücretli ek paketlerine de bir bakmak isteyebilirsiniz.

Türü: Süper Kahraman, Dövüş

Normal Fiyatı: 31 TL

İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

İndirim Oranı: %75

Kullanıcı Görüşleri: Çok Olumlu

Injustice: Gods Among Us bir dövüş oyunu olarak tasarlanmasına rağmen o kadar popüler oldu ki yıllardır çizgi romanlara da konu oluyor. DC Comics kahramanları ve kötüleri bu yapımda karşı karşıya geliyor.