Internet Explorer'ın Ölüm Tarihi Açıklandı: 15 Haziran 2022

Microsoft, Windows 10 bilgisayarların 2022 yılında Internet Explorer çalıştırmayacağını duyurdu. Edge'in gayet iyi pozisyonda olduğunu söyleyen yetkililer, tarayıcı sektörünün köklü ismini 15 Haziran 2022 itibarıyla kullanılamaz hale getirecek. Windows 10'dan önceki işletim sistemleri ise güncelleme almayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, ilk kez 1995 yılında yayınladığı internet tarayıcısı "Internet Explorer"ın nihayet fişini çekiyor. Artık kullanılmayan ve atıl duruma düşen, zaten kullanılmaya çalışılsa da tamamen zaman kaybına yol açan uygulama, 2022 yılında Windows 10 bilgisayarlarda çalışmaz hale gelecek. Elbette bu internet tarayıcısına verilen yazılım desteği de kesilecek.

Microsoft Edge yöneticilerinden Sean Lyndersay tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 10, Internet Explorer'a ihtiyaç duymuyor. Yeni sistem yüklemelerinde önyüklü olarak gelen Microsoft Edge'in çok daha iyi iş çıkardığını söyleyen Lyndersay, böylelikle Internet Explorer için yolun sonuna gelindiği kararının alındığını söylüyor.

Internet Explorer için son tarih 15 Haziran 2022

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Interner Explorer, önümüzdeki 1 yıl daha Windows 10'da kullanılabilecek. Ancak takvimler, 15 Haziran 2022'yi gösterdiğinde bu uygulamayı yüklemek veya kullanmak mümkün olmayacak. O tarihten sonra Windows 10'dan önceki sürümleri kullanan tüketiciler, güvenlik açıklarına karşı da savunmasız kalacaklar. Elbette kıyıda köşede Internet Explorer kullanan bir günlük tüketici varsa...

Bazı işletmeler, Windows 7 ya da eski sürümleri kullanmaya devam ediyorlar. Microsoft, bu tür şirketler için de elinden gelen desteği vermeye devam ediyor. İşte bu işletmeler de 2022'de Internet Explorer'dan mahrum kalacaklar. Şirket bunun yerine, modlanmış bir Microsoft Edge'in kullanılmasını sağlayacak. Bu modlanmış yazılım, 2029 yılına kadar desteklenecek. O zamandan sonra ne olacağı ise şimdilik planlanmadı.