MFS'te, Gerçek Navigasyon Verileri Kullanılacak

Microsoft’un şu an alfa sürümünde olduğu Microsoft Flight Simulator’ın her 28 günde bir gerçek dünyadaki navigasyon verileriyle güncelleneceği belli oldu. Daha önceden oyuncuların bu veriler için farklı hizmetlere abone olması gerekiyordu.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft Flight Simulator’dan bazı yeni görsellerin ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Şimdi de oyunla ilgili yeni bir geliştirici videosu yayınlandı ve bu videoda oyun içi uçuş navigasyon sistemlerinin ne kadar detayı bir şekilde hazırlandığı gösteriliyor.

Bu noktada en dikkat çekici nokta ise oyunun uçuşları güncellemek için tıpkı gerçekte olduğu her 28 günde bir gerçek dünyadaki navigasyon bilgilerini direkt olarak çekecek olması. Uçuş simülasyonlarını sevenler, bu özellik için üçüncü parti servisleri kullanmak durumunda kalıyordu.

Gerçek navigasyon bilgileri

Oyunun tasarımcısı Damien Cuzaco, yukarıdan da izleyebileceğiniz son Feature Discovery Series videosunda, “Tıpkı gerçek dünyadaki gibi bu veri, her 28 günde bir resmi AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Kontrol, Havacılık Bilgi Düzenleme ve Kontrolü) döngüsüyle güncelleniyor. Bunun içerisinde ara noktalar, havalimanı kontrol noktaları, istikamete ait olmayan işaret vericiler, iletişim frekansları, yer saptayıcılar, kontrol edilmiş ve sınırlanmış hava sahaları, standart cihaz kalkış güzergâhları ve standart varış rotası da bulunuyor” dedi.

Microsoft’un oyununda kullandığı bu verilerin hepsi, uçuş operasyonları yazılım şirket olan NAVBLUE tarafından sağlanıyor. Yani Microsoft’un gerçekçiliğe odaklanmasıyla birlikte Microsoft Flight Simulator’da oldukça otantik bir navigasyon sistemi yer alacak.

Daha önce de söylediğimiz gibi uçuş simülasyonları seven oyuncuların bu detaylara erişebilmesi için Navigraph gibi ayrı hizmetlere abone olması ve ücret ödemesi gerekiyordu. Ancak Microsoft, tüm bunları yeni oyununun içerisine dâhil ederek oyuncularını böyle bir uğraştan kurtarmış oldu.