Microsoft, Fotoğraflar Uygulamasının Yeni Simgesi Yayınladı

Microsoft, Windows uygulamalarının simgelerini daha modern ve canlı bir tasarımla yenilemeye devam ediyor. Microsoft Fotoğraflar uygulamasının yeni simgesi, bugün yayınlanan güncellemeyle geniş çaplı olarak kullanıcılara sunuldu.

Microsoft, geçtiğimiz yıl tüm platformlarındaki uygulamalar ve hizmetlerin simgelerini Akıcı Tasarım Sistemi ilkelerine göre güncelleyeceğini duyurmuştu. Yazılım devi, yeni simgeleri geçtiğimiz ay itibarıyla kullanıcılarına sunmaya başladı.

Microsoft, mart ayında Fotoğraflar uygulaması, Ses Kaydedicisi uygulaması ve Office uygulamaları için yeni simgeleri hem Windows Insider kullanıcılarına hem de Windows 10 Versiyon 1909 kullanıcıları için kullanıma sunmuştu. Ancak, Microsoft Fotoğraflar uygulamasının yeni simgesi yalnızca sınırlı sayıda Windows 10 Versiyon 1909 kullanıcısına gönderilmişti.

Yeni simgeyi içeren güncelleme yayınlandı

Microsoft Fotoğraflar uygulaması için yeni Akıcı Tasarım tabanlı simge artık tüm kullanıcılar için mevcut. Fotoğraflar uygulamasına bugün gelen yeni güncelleme, uygulama sürümünü 2020.19111.24110.0'a yükseltmenin yanı sıra yeni simgeyi de içeriyor. Eğer yeni simgeyi almayanlardansanız, buradan Microsoft Store'a giderek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

Standart Windows 10 arayüzüne daha modern bir görünüm katan simgeler, Windows 10 Versiyon 1909'a sahip bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Daha eski Windows 10 versiyonuna sahip olan kullanıcıların da yeni simgeler için güncellemeleri kontrol etmesinde fayda var.