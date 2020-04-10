Microsoft'un yayınladığı Windows 10 2004 Insiders sürümü, işletim sisteminin yeni bir özelliğini daha gün yüzüne çıkardı. Bu özellik, Media Player kullanarak müzik dinleyen tüketiciler için açılabilir bir menü getiriyor. Bu menü, çalınan müziğin kontrol edilmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dün itibarıyla Windows 10 2004 Insiders sürümünü yayınladı. Windows 10'un yaklaşmakta olan yeni özelliklerini içeren bu sürüm, kullanıcılar tarafından deneyimleniyor ve Microsoft, böylelikle yeni özelliklerinin test etmiş oluyor. Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Albacore isimli bir hackerın Microsoft'un geliştirmekte olduğu "Yenilikler" isimli bir özelliğini ortaya çıkardığından bahsetmiştik. Şimdi aynı hacker, yeni bir özelliği daha keşfetti.

Microsoft'un, Windows 10 2004 Insiders sürümüne gizlediği bu özellik, bilgisayarlarından müzik dinleyen kullanıcılar için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü tüketiciler, bu özellik kapsamında açılabilir bir menüye sahip olacaklar. Bu menü, Windows Media Player uygulaması üzerinden çalınan müziklerin kontrol edilmesini sağlayacak.

Windows 10'un yeni özelliği böyle görünüyor

Henüz geliştirilme aşamasında olan açılabilir menü, Windows 10'un bildirim panelinin bulunduğu yerde yer alacak. Bir kullanıcı, Media Player üzerinden dinlediği şarkıyı, bu açılabilir menü üzerinden hem ses seviyesi hem de şarkı detayları açısından kontrol edebilecek.

Microsoft, dün bahsettiğimiz Yenilikler özelliğinde olduğu gibi bu özelliğini de Insiders sürümünün güncelleme notlarına eklemedi. Bunun temel nedeni Microsoft geliştiricilerinin bu özellik üzerinde hala çalışıyor olmaları. Yani açılabilir müzik kontrol paneli henüz kullanılabilir durumda değil. Microsoft'un bu özelliği ne zaman son haline getirip Insider kullanıcılarına sunacağı ise şu an için bilinmiyor.