Microsoft, Chromium tabanlı Edge için iki yeni özelliği kullanıma sundu. Bu özelliklerden bir tanesi satın alınmak istenen bir ürün için fiyat karşılaştırması yaparken diğeri ise bir sayfanın tümünün ekran görüntüsünün alınmasını sağlıyor. Ayrıca daha farklı özellikler üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, 2020 yılının başında yayınladığı Chromium tabanlı Edge için iki yeni özelliği kullanıma sundu. Her ikisi de birbirinden etkili olan bu özellikler, Microsoft'un kullanıcı deneyimini iyileştirmek için elinden geleni ardına koymadığını gözler önüne seriyor. Peki bu özellikler, kullanıcılara ne gibi yenilikler getiriyor?

Edge'e sunulan özelliklerden ilki, alışveriş tutkunlarını kendine hayran bırakacak türden. Çünkü kullanıcılar, bu özelliği kullanarak satın almak istedikleri bir ürünün fiyat karşılaştırmasını yapabiliyorlar. Ekranın sağ tarafına eklenen bir açılır menü ile deneyimlenebilen bu özellik, aynı ürün için diğer satış yerlerindeki fiyatların ne durumda olduğunu gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar, bir ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmamış oluyorlar.

Edge'in fiyat karşılaştırma özelliği işte böyle görünüyor

Chromium tabanlı Edge'in fiyat karşılaştırma özelliği, şu an için sadece ABD'deki belirli perakendecilerle uyumlu olarak çalışıyor. Ancak Microsoft, bu özelliğin kapsamının genişleyeceğini ve hatta indirim kuponları şeklindeki bir özelliğin de fiyat karşılaştırma özelliğine entegre edileceğini söylüyor. Bu sayede söz konusu özellik, daha da işlevsel bir hale gelmiş olacak.

Edge'in ikinci özelliği ise çok kullanışlı bir ekran görüntüsü alma aracı

Microsoft geliştiricilerinin kullanıma sunduğu özellikse, ekran görüntüsü almak isteyen kullanıcıların işine yarayacak gibi görünüyor. Ekran görüntüsü almak, bazı kullanıcılar için kritik bir önem arz ediyor. Ancak bir internet sitesi, her zaman açılan ekran boyutunda olmayabiliyor. İşte bu durumu görmezden gelmeyen geliştiriciler, oluşturdukları yeni ekran görüntüsü alma aracı ile bir sayfanın tümünün ekran görüntüsünün kaydırılarak alınabilmesini sağlıyor.

Bu özellikler, Edge kullanıcılarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak olsa da Microsoft, kullanıcıların ağzına bir parmak bal çalarak kenara çekilmiyor. Şirket, yeni özellikler üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Örneğin kullanıcılar, Koleksiyonlar içerisinde artık Pinterest entegrasyonunu kullanabilecekler. Bu sayede Pinterest gönderileri oluşturmak, hiç olmadığı kadar kolaylaştırılacak. Ayrıca Koleksiyon'lar artık sadece Office uygulamalarına aktarılmakla kalmayıp, e-posta olarak da gönderilebilecek. Son olarak, şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı Dikey Sekmeler için de sona gelindiğini, bu özelliğin yakın bir gelecekte kullanıcıların hizmetine sunulacağını belirtelim.