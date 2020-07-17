Facebook Messenger’a Ekran Paylaşımı Özelliği Geldi

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, yayınlanacak güncellemeyle birlikte ekran paylaşımı özelliğini kazandı. Özellik, hem grup sohbetlerinde hem de birebir sohbetlerde kullanılabilecek.

Facebook tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, özellikle son aylarda birçok yeni özelliği bünyesine kattı ve kullanım deneyimini artırmayı başardı. Ancak gelen tüm yeniliklere rağmen Facebook burada durmuş değil. Uygulama, bir uygulamada olabilecek tüm özellikleri kazanacak gibi duruyor.

Günümüzde zaman zaman herhangi bir sebepten dolayı bir kişiye bir şey anlatmak için telefonumuzun ekranını göstermek zorunda olabiliriz. Ancak bu kişi yanımızda değilse elbette bunu ancak ekran görüntüleriyle yapabiliyoruz. İşte Facebook, Messenger uygulamasına bu sorunu ortadan kaldıran yepyeni bir özellik ekledi.

Facebook Messenger'da artık ekran paylaşılabilecek:

Facebook Messenger’ın mobil tarafına gelen son yenilik sayesinde kullanıcılar, ekranlarını konuştukları kişiyle eş zamanlı olarak paylaşabilecekler. Bu sayede konuşma bölünmeden kolay bir şekilde ekran paylaşımı yapılabilecek. Üstelik özellik yalnızca birebir görüşmelerde değil, 8-16 kişilik grup görüşmelerinde de aktif olacak.

Facebook Messenger’a gelen ekran paylaşımı özelliği kullanmak oldukça basit. Görüşme esnasında telefonunuz ekranını yukarı doğru kaydırdıktan sonra karşınıza ‘Ekranı Paylaş’ seçeneği çıkıyor. Bu seçeneğe bastıktan sonra size özelliği kullanmak isteyip istemediğiniz yeniden soruluyor. Onay verdiğiniz takdirde ekranınız görüşmede bulunan tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor.

Uygulamaya gelen ekran paylaşımı özelliği birçok farklı şekilde kullanılabilir. Bu özellik sayesinde arkadaşınıza veya ailenize telefonunuzda bir şeyler gösterebilir, yaşadığınız veya birisinin yaşadığı teknik bir sorunu anlatabilir veya çözümünü gösterebilirsiniz.

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre ekran paylaşımı özelliği, Facebook Messenger’ın son versiyonuyla birlikte hem Android hem de iOS platformuna gelmeye başladı. Yeni özelliği kullanabilmek için Messenger’ın son sürüme güncellenip güncellenmediğini kontrol etmeyi unutmayın.