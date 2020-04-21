Microsoft, Yeni Microsoft 365'in Paket Fiyatlarını Yayınladı

Geçtiğimiz ay Office 365’in yerini alacak Microsoft 365 hizmetini duyuran Microsoft, bugün hizmetin paket fiyatlarını yayınladı. Microsoft 365, Office 365 ile aynı paketlere sahip ancak birkaç ekstra özellikle birlikte geliyor.

Günümüzde her alanda büyük kolaylıklar sağlayan Office ürünleri için yeni bir strateji uygulamak isteyen Microsoft, bugün ilk adımını attı. Geçtiğimiz ay Office 365’in yerini alacak Microsoft 365’in tanıtımını yapan şirket, bugün Microsoft 365’in ilk paket fiyatlarını yayınladı.

Microsoft’un Microsoft 365 sayfasında görülen Bireysel ve Aile paketleri, Office 365 paketlerinin yerini aldı. Microsoft, Office 365’i Microsoft 365 ile değiştirmiş olsa da paketlerin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Bununla birlikte hâlihazırda bir Office 365 paketi satın alanlar otomatik olarak Microsoft 365 paketine yükseldi.

Yeni Microsoft 365 paketleri:

Microsoft 365’in sitesinde yer alan detaylara göre ‘Microsoft 365 Bireysel’ paketi yıllık 409,99 TL’lik fiyat etiketine sahip. Diğer bir Microsoft 365 paketi olan ‘Microsoft 365 Aile’ yıllık 539,99 TL’lik etikete sahip. Microsoft 365 Aile paketi, hizmetin aynı anda 6 kişi tarafından kullanılmasını sağlıyor.

Microsoft 365, Office 365’in yeniden isimlendirilmiş hâli gibi gözükse de aslında işler bir noktada değişiyor. Elbette Microsoft 365, Office 365 paketlerinde olduğu gibi aynı Office uygulamalarını, 1 TB’lık OneDrive depolama alanını ve diğer uygulamaları sunuyor ancak Microsoft 365’le birkaç yenilik daha hizmete girdi.

Microsoft 365 planlarından birini satın alan kullanıcılar, PowerPoint Designer’da 8.000’den fazla görsele, 175 videoya, 300 yazı tipine ve 2.800 ikona erişim sağlayabiliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, PowerPoint’in Presenter Coach özelliğinde yapay zekâ destekli konuşma düzelticisine erişim hakkı kazanıyor.

Microsoft 365’in sunduğu yenilikler yalnızca bunlarla da sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar, Family Safety uygulaması sayesinde aile üyelerinin tüm cihazlarının ekran sürelerine erişebiliyorlar ancak bu özellik henüz yayınlanmış değil. Microsoft 365 ile birlikte bunun gibi birkaç henüz hazır olmayan özellik de kullanıcılara sunulacak. Microsoft 365 paketlerine ve diğer detaylara göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.