Microsoft Office Simgeleri Yıllar Sonra Değişti: İşte Yepyeni Simgeler!

Microsoft, Office simgelerini 2018'den bu yana ilk kez bu denli kapsamlı bir şekilde değiştirdi. Peki simgelerin değiştirilme sebebi ne?

Microsoft, uzun süredir beklenen yeni Office simgelerini resmî olarak tanıttı. 2018’den bu yana ilk kez kapsamlı bir değişikliğe giden şirket; simgeleri daha renkli, eğlenceli ve modern bir görünüme kavuşturdu. Yeni tasarımlar, Microsoft’un Fluent illüstrasyonları ve Copilot simgesinden aldığı ilhamla daha akıcı ve bütünleşik bir sistem sunuyor.

Şirketin 10 temel Office uygulamasının tamamında yapılan bu güncelleme, Microsoft 365’in “bağlantı, uyum ve iş birliği” vizyonunu yansıtıyor. Keskin hatların yerini daha yumuşak kıvrımlar alırken, simgeler artık küçük boyutlarda bile daha net ve anlaşılır olacak.

Yeni Microsoft Office simgeleri:

Microsoft 365 Tasarım ve Araştırma Başkan Yardımcısı Jon Friedman, yeni simgelerin “daha akıcı” bir tasarım diline sahip olduğunu belirtiyor. Renk geçişleri de artık daha canlı ve kontrastlı hâle getirilerek hem estetik hem de erişilebilirlik açısından güçlendirilmiş durumda.

Örneğin Word simgesi, eskiden dört yatay çizgiden oluşurken şimdi üç çizgiye indirildi. Şirkete göre bu, daha sade ve okunabilir bir görünüm sağlıyor. Yenilenen simgeler önümüzdeki haftalarda web, masaüstü ve mobilde kullanıcılarla buluşmaya başlayacak.