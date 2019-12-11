Microsoft Office, Ücretsiz Olarak Nasıl Kullanılır?

Birçok kullanıcı Microsoft Office programlarını yasal yollar ile kullanmıyor. Ancak Office yazılımlarını ücretsiz şekilde kullanmanız için bazı yasal yollar var. Bugün o yollar için neler yapılması gerektiğini, uygulamalardan ve öğrenci sürümünden nasıl faydalanabileceğinizi anlatıyoruz.

Piyasada Microsoft Office alternatifi birkaç farklı yazılım var. Ancak bunların neredeyse tamamı Microsoft Office kadar iyi değil. Öğretmenlerden öğrencilere, yazılımcılardan mühendislere birçok kişi Microsoft Office’in nimetlerinden faydalanabiliyor.

Microsoft Office dünya çapında en popüler ofis yazılımı, ancak ne yazık ki ücretsiz değil. Yani kullanmak istiyorsanız belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücretler de ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı bir hayli yüksek durumda. Bu nedenle birçok kişi yasa dışı yöntemlerle yazılımı kullanmaya çalışıyor. Ancak Office programlarını yasal yollar sayesinde ücretsiz kullanma şansınız da var.

Microsoft Office’i nasıl ücretsiz olarak kullanma yolları:

Öğrenci öğretmenler için ücretsiz paket,

Office Online ile ücretsiz erişim,

Aslını aratmayan mobil uygulamalar,

Öğrenci, öğretmen ve akademisyenler için Microsoft Office ücretsiz erişimi:

Microsoft öğrencler ve öğretim üyeleri kampanyası ile Office’i ücretsiz kullanabilirsiniz. Ücretsiz kampanya dahilinde Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook yani tüm Office 365 programları veriliyor. Ancak bunun içn bir üniversite kurumuna bağlı olan e-posta adresine ihtiyacınız var. Eğer yoksa fakülte ya da yüksek okul idarelerinden talep edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak ücretsiz olarak alacağınız Microsoft hizmetleri de olacak. Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, Forms, Stream, Flow, PowerApps, School Data Sync ve Yammer hizmetleri de ücretsiz olarak veriliyor. Eğer daha fazla uygulama veya hizmet isterseniz, diğer kullanıcılara göre çok daha düşük ücretlerle ek hizmet alabiliyorsunuz.

Buradan Microsoft’un kampanya sayfasına girin.

Office 365’e başlayın bölümündeki e-posta alanına üniversite e-posta adresinizi girin.

Adresinize bir doğrulama kodu gönderilecek,

O kodu alıp, Microsoft Office'in sayfasındaki alana girin,

Hesabınızı aktif edin,

Artık Microsoft Office 365 uygulamalarını ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office uygulamalarını çevrimiçi olarak ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz:

Artık devir değişti ve masaüstü uygulamaları da yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladı. Office de bu durumdan etkilendi diyebiliriz. Microsoft'un kendi sitesinden Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve hatta Skype’ı bile ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bunun için sadece Microsoft’a ait bir e-posta adresinizin olması yeterli. Üstelik masaüstü yazılımında yer alan tüm özellikler burada eksiksiz şekilde bu tarayıcı sürümlerinde var.

Microsoft Edge çevrimiçi ofis deneyimini daha hızlı ve pratik hale getirecek birkaç uzantıya sahip. Office yazılımlarını çevrimiçi kullanırken bilgisayarınızdaki dosyalara da hızlıca erişebilirsiniz. Dilediğiniz zaman bilgisayarınızdaki dosyayı internet bağlantısı ile okuyabilir veya düzenleyebilirsiniz. Eğer bu yöntemi kullanmak istiyorsanız bir deneyin deriz.

Buradan Office Online sitesine girin.

Microsoft hesabınız ile oturum açın.

Kullanmak istediğiniz yazılıma tıklayın ve kullanmaya başlayın.

Daha sağlıklı erişim için Google Chrome veya Microsoft Edge tarayıcılarını tavsiye ederiz.

Microsoft Office mobil uygulamalarını kullanın:

Masaüstü Office uygulamalarının aksine mobil versiyonları tamamen ücretsiz. Üstelik bu uygulamalar PC'ye, Android'e ve iOS'a kolayca entegre edilebiliyor. Eğer yukarıdaki yöntemleri kullanmak istemiyorsanız veya gereksinimleri karşılamıyorsanız, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Microsoft Office 2019 kullanmak için yapmanız gerekenler de çok basit.

Android ve iPhone(iOS) akıllı telefon ve tabletlerde Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote gibi popüler uygulamaları tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar mobilde hem belgeleri görüntülemek hem de düzenlemek için kullanılıyor. Ancak bilgisayara mobil uygulamaları kurduğunuz zaman belgeleri sadece okuyabilirsiniz. Düzenlemek için ücretli sürüm olması gerekiyor.

Office mobil uygulamalarını uygulamala mağazalarında arayın,

İndirin ve kurun,

Uygulamaları açtıktan sonra Microsoft hesabınız ile giriş yapın.

Kullanmaya başlayın.

Windows üzerinden Android emülatörleri ile Office uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Microsoft Office 365 Home sürümünü de 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz:

Microsoft, Office 365 yazılımını değerlendirme amaçlı 30 veya 60 gün ücretsiz denemenize izin veriyor. Normal şartlarda deneme sürümü 30 gün için geçerli. Ancak siz Office Pro Plus değerlendirme kopyasını 60 günlük bir izinle alabiliyorsuuz. Office 365 için kredi kartı bilgileri gerekse de Office Pro Plus’ta gerekmiyor. Microsoft, yeni yazılımlarını çıkarmadan önce bu tarz ücretsiz denemelere izin veriyor.

Buradan Microsoft Office Pro Plus deneme sayfasına girin.

Karşınıza gelen ekranda indirme ve yazılım hakkındaki detayları mutlaka okuyun.

“Start your evalution” bölümünden indirme işlemini başlatın.

Microsoft Office 365 ve Microsoft Office 2019 yazılımlarını bu saydığımız yöntemlerle yasal yollardan ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu işlemlerin tamamı Microsoft tarafından sağlanıyor. Korsan yazılım kullanmaktansa, yapımcı firmanın sağladığı ücretsiz versiyonları kullanmak her zaman daha güvenli ve sağlıklıdır.

Bu dört yöntemi de kullanmak istemiyorum bana farklı bir şey öner diyenler mutlaka olacaktır. Eğer siz de onlardan biriyseniz buradan ulaşabileceğiniz içeriğimizde Microsoft Office alternatifi olan yazılımları derlemiştik. Hoşunuza gidenlerden birini indirip kullanabilirsiniz.