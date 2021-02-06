Microsoft, birçok teknoloji devinin ardından en sonunda tüm platformlarda hizmet verebilecek otomatik doldurma hizmetini yayınladı. Microsoft Authenticator uygulaması, Microsoft Edge ve Google Chrome'da kullanılabilecek hizmet, şifrelerinizi otomatik olarak dolduracak.

Günümüzde artık tüm işlerimizi internet üzerinden yapabilir hale gelmişken bu durum ortaya yeni bir sorunu da çıkardı. Onlarca farklı site ve platformlarda açtığımız o kadar üyeliğin şifrelerini aynı tutmak tüm hesaplarınızın bir anda çalınabilmesi riskini ortaya koyarken farklı şifreler koymak da şifreleri unutma riskini taşır oldu.

Buna bir çözümse daha önce Google, Apple ve Samsung gibi birçok dev tarafından "otomatik doldurma" hizmetiyle sunulmuştu. Bu ayın başındaysa bu şirketler arasına Microsoft da katıldı. Microsoft, iOS ve Android platformlarında Microsoft Authenticator uygulamasının bir parçası olacak şekilde otomatik doldurma hizmetini yayınladı.

Microsoft, otomatik doldurma hizmetini yayınladı:

Microsoft'un yeni hizmeti, kaydetmeyi onayladığınız tüm şifrelerinizi Microsoft hesabınız bünyesinde saklı tutacak. Bilgisayar kullanıcıları, aynı hizmeti Google Chrome için yayınlanan "Microsoft Otomatik Doldurma" eklentisiyle veya Microsoft Edge internet tarayıcısı aracılığıyla kullanabilecekler.

Hizmeti kullanmaya başlamak için öncelikle Microsoft Authenticator uygulamasını açıp uygulamadaki "Şifreler" bölümüne Microsoft hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından otomatik doldurma hizmeti, bulunduğunuz platform fark etmeksizin tüm yerlerde kullanılabilir olacak.

Ayrıca Google Chrome veya diğer popüler şifre yöneticilerinde kayıtlı şifrelerinizi de kolayca Microsoft'a aktarabileceksiniz. Bunun için Microsoft Authenticator uygulaması üzerinden şifreleri dilediğiniz uygulamadan içe aktarmanız yeterli olacak. Ayrıca şifrelerinizi CSV dosyası halinde de Authenticator uygulamasına aktarabilirsiniz.