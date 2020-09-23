Microsoft, Outlook hizmetini güncelledi. Mobil cihazlar ve Windows sürüm için yapılan güncelleme, kullanıcılara önemli yenilikler sunuyor. Üstelik Microsoft, Outlook üzerinde çalıştığı yeni özellikleri de kamuoyuna duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, e-posta hizmeti Outlook'u yeniledi. Hizmetle ilgili oluşturduğu yeni bir gönderi de Outlook uygulamasının Windows, iOS ve Android sürümlerine eklenen yeniliklerden ve yaklaşan özelliklerden bahseden Microsoft, uygulamanın artık çok daha işlevsel olacağını gösteriyor. Dilerseniz hep birlikte, Outlook'un yeni özelliklerine yakından bakalım.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Outlook, artık akıllı telefon ve bilgisayar arasında daha kolay kurulum imkanına sahip olacak. Bunun için yeni bir QR kod sistemi oluşturan şirket, bu sayede bilgisayarda açılmış bir hesabın akıllı telefonlara aktarılmasını kolaylaştıracak.

Outlook uygulamasına eklenen yeni bir özellikse, gelen e-postalar için otomatik yanıt önerilerinde bulunuyor. Diyelim ki bir görüşme talebi aldınız. Bu talebi bir dokunuşla reddedebiliyor ya da size uygun olan bir zaman için kolaylıkla onaylayabiliyorsunuz. Bu sayede e-postaların yanıtlanması biraz daha kolaylaştırılmış olacak.

Microsoft geliştiricileri, uygulamanın Android sürümünde bildirim özelleştirmesi de yaptılar. Bu yenilikle birlikte Android kullanıcıları, Outlook uygulamasından bir bildirim aldıklarında bu bildirimlerin işlevlerini özelleştirebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların bir e-postayı bildirim üzerinden yanıtlaması, silmesi ya da arşivlemesi gibi işlemleri hızlandırmış olacak.

Outlook'a dahili asistan geliyor

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Outlook uygulaması, ilerleyen günlerde yeni bir yerleşik asistana sahip olacak. Bu asistan, yeni etkinlikler planlama, Teams üzerinden ekip üyelerine ulaşma ve dosya arama gibi çeşitli işlevlere sahip olacak. Kullanıcılar, mobil cihazlarda kullanabilecekleri bu özellikle daha iyi bir Outlook deneyimi yaşayacaklar.

Bu arada Outlook'a eklenecek tek özellik, dahili asistan değil. Yaklaşmakta olan özellikler arasında hava durumu da var. Öyle ki Outlook'u kullanırken belirli bir tarihteki toplantı için hava durumu tavsiyesi alabileceksiniz. Bu sayede kullanıcılar, yaklaşan toplantıları için hava durumuna göre reaksiyon alabilecekler.

Son olarak, Outlook'a metin tahmini özelliği de gelecek. Aslına bakacak olursak bu özellik bir süredir Gmail'de mevcut ve kullanıcılar, bu özelliğin hayat kolaylaştıracılığından faydalanabiliyorlar. Microsoft, belirli bir tarih vermese de özelliğin Outlook'a da geleceğini ifade ediyor. Bu özellik ile kullanıcılar bir e-postayı yazarken, metinleri otomatik olarak tamamlayabilecekler.