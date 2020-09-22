Gmail Artık, iOS 14'te Varsayılan Yapılabiliyor

iOS 14 için Gmail uygulamasını güncelleyen Google, uygulamanın varsayılan olmasına izin vermeye başladı. Artık iPhone sahipleri, Mail uygulaması yerine Gmail'i varsayılan e-posta uygulaması olarak ayarlayabiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ü yayınladı. iPhone kullanıcıları şu sıralar, yeni işletim sistemindeki yenilikleri keşfetmeye başladılar. Ayrıca geliştiriciler de uygulamalarını iOS 14'e uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda iOS 14 için Gmail uygulamasını güncelleyen ekip, bu e-posta uygulamasının iPhone'larda varsayılan olmasına izin vermeye başladı.

Google'ın App Store'daki 6.0.200825 kodlu Gmail sürümü, artık kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. Çünkü kullanıcılar, bu e-posta istemcisini varsayılan uygulama olarak belirleyebiliyorlar. iPhone'ların varsayılan "Mail" uygulamasını beğenmeyen kullanıcılar artık Gmail'i varsayılan olarak ayarlayabilecekler.

Kullanıcılar, iPhone'larındaki Mail ya da diğer üçüncü taraf e-posta uygulamalarını telefonlarından kaldırırlarsa, Gmail otomatik olarak varsayılan e-posta istemcisi oluyor. Ancak kullanıcılar, böyle bir yol yerine manuel olarak da Gmail'i varsayılan e-posta uygulaması olarak belirleyebiliyorlar. Bunu yapmak içinse telefonunuzun "Ayarlar" bölümünde bulunan Gmail'i kullanabilirsiniz.

Bu arada Google'ın üzerinde çalıştığı tek uygulama Gmail değil. Şirket, diğer uygulamalarının da iOS 14'le uyumlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Hatta kullanıcılar, artık isterlerse Google Chrome'u da varsayılan internet tarayıcıları olarak ayarlayabiliyorlar. Ayrıca ekip, Google Asistan ve Google Fotoğraflar uygulamasındaki hataları gidermek için de çalışmalarını devam ettiriyor.