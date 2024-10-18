EA'in popüler abonelik hizmeti EA Play, artık Epic Games üzerinden de erişilebilir durumda.

EA'in popüler abonelik hizmeti EA Play'e artık Epic Games üzerinden de abone olunabiliyor. Şimdiye kadar Xbox Game Pass aboneliğinin içerisinde, PlayStation platformunda ve Steam ile kendi uygulaması EA App üzerinden abone olunabilen hizmete artık TL kuruyla Epic Games'den de abone olunabilecek.

Elbette diğer platformlarda olduğu gibi EA Play Pro abonesi olmak Epic Games üzerinden de mümkün değil. EA Play Pro abonesi olmak isteyenlerin doğrudan EA'in kendi uygulaması EA App'i kullanmaları gerekecek.

EA Play neler sunuyor?

Bilgi vermek gerekirse EA Play Pro sayesinde EA'in piyasaya sürmüş olduğu tüm oyunları ilk günden sınırsız bir şekilde oynayabiliyorsunuz. EA Play ise bu oyunların yalnızca 10 saatlik deneme sürümlerine oynamalarına izin verirken, oyunun piyasaya sürülmesinden bir süre sonra sınırsız bir şekilde oynayabilmeniz için kütüphanesinde de yer veriyor. Ek olarak EA Play aboneleri bazı EA oyunlarının satışlarında ekstra indirimler elde edebiliyorlar.

EA Play Epic Games fiyatı

Gelelim fiyat konusuna. Epic Games'te ilk ay abonesi olabileceğiniz için herkes şu anda bir aylığına 35,19 TL ödeyerek EA Play abonesi olabiliyor. İlk aydan sonra ödemeniz gereken miktar ise 219,99 TL fiyat etiketiyle konsollarla aynı seviyede. Yine yıllık ödemeniz gereken ücret ise 1.499,99 TL. Aboneliğin Steam'deki dolar kuru ile fiyatlandırılan ücreti ise 5,99$.

EA Play'in Epic Games'teki abonelik sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.