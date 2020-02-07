Surface Duo’nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Microsoft’un ilk Android cihazı olacak olan çift ekranlı akıllı telefonu Surface Duo’nun görüntüleri, Twitter üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde kamera dikkat çekti.

Son yıllarda pek çok akıllı telefon üreticisinin katlanabilir telefon pazarına girmek için çalışmalar yaptığı biliniyor. Daha önce akıllı telefon pazarında istediği başarıyı yakalayamayan Microsoft da bu akıma çift ekranlı bir cihazla dâhil olmayı amaçlıyor.

2020 yılının en ilginç cihazlarından biri olması beklenen Surface Duo, aynı zamanda Microsoft’un ilk Android cihazı olacak. Kendine has donanım tasarımı sayesinde cihazın diğer katlanabilir telefonlardan daha dayanıklı olacağı söyleniyor.

Surface Duo’nun ilk gerçek görüntüsü:

Yeni Surface Duo’nun ilk gerçek görüntüsü Twitter’da ortaya çıkarken ilk açıklamadan bu yana tasarımda yapılan değişiklikler göze çarpıyor. Bu değişikliklerden en dikkat çekeni ise yeni kamera. Israel Rodriguez, cihazı Vancouver’da bir trende çalışırken gördü. Bu cihazı kullanan kişinin bir Microsoft çalışanı olduğu varsayılıyor. Cihaz, daha önce duyurulan tasarımla neredeyse aynı olsa da öne bakan kameranın yanında beyaz bir nokta dikkat çekiyor.

Bu beyaz nokta geçici bir şey, örneğin bir etiket olabilir. Bir diğer ihtimal ise kameranın yanına bir flaş eklenmiş olabileceği. Durum buysa Microsoft, ana kamera üzerinde çalışıyor olabilir. Bilindiği kadarıyla Surface Duo’nun herhangi bir arka kamerası yok.

Tek kameralı tasarım:

Surface Duo’nun tek bir kamerası olması, farklı yönlerde fotoğrafların nasıl çekileceği sorusunu akla getiriyor. Belki bazı 2’si 1 arada Chromebook'larda gördüğümüz üzere kameranın görüntü ekranı size dönükken kameranın bulunduğu kısmı döndürmeniz mümkün olacaktır.

Kameranın yan tarafındaki beyaz nokta her ne olursa olsun telefonun görüntüsü oldukça dikkat çekici. Microsoft geçen ay SDK (Yazılım Geliştirici Kiti) önizlemesi yayımlamıştı, böylece yazılımcılar da cihaz için erkenden uygulama geliştirmeye başlayabilecekti. Yeni Surface Duo hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft bu defa aradığını bulabilecek mi?