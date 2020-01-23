Microsoft, Surface Duo Uygulamalarının Tasarımlarını Duyurdu

Microsoft, çift ekranlı cihazı Surface Duo için bir önizleme yazılım geliştirme kiti yayınladı. Microsoft tarafından yayınlanan dokümanlar, Surface Duo uygulamalarını nasıl bir tasarımla geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bilgisayar sistemlerinin yanı sıra mobil ürünler üzerinde de bazı çalışmalar yürütüyor. Hatta şirket, kısa bir süre önce katlanabilir ilk cihazı olan "Surface Duo"yu duyurdu. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Surface Duo, yakın bir gelecekte tüketicilerle buluşmayacak.

Microsoft şimdi, Surface Duo ile ilgili önemli bir açıklama daha yaptı. Daha çok geliştiricileri ilgilendiren bu açıklama, uygulamaların çift ekranlı cihazlarla uyumlu bir hale getirilmesi için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü günümüzde piyasaya sürülmüş olan uygulamalar, sadece tek bir ekran için geliştirilmiş durumda ve bu da Surface Duo'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı uyumsuzluk sorunlarına yol açacak.

Surface Duo için geliştirilecek uygulamalar, işte böyle tasarlanacak

Microsoft tarafından bugün itibarıyla yayınlanan Surface Duo için önizleme yazılım geliştirme kiti, Surface Duo için uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilerin nasıl bir yöntem uygulamaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Microsoft tarafından paylaşılan dokümanlara göre geliştiriciler, iki farklı ekran kullanımı için farklı tasarımlar hazırlayacaklar.

Tek ekran kullanımındaki varsayılan tasarım nasıl olacak?

Geliştiriciler, Surface Duo için varsayılan bir tasarım oluşturmak istediklerinde, sadece bir ekranı kullanacaklar. İkinci ekran ise ikinci bir uygulama için kullanılabilecek şekilde tamamen bağımsız olacak.

Çift ekran kullanımındaki varsayılan tasarım, cihazın her iki ekranını da kaplayacak

Eğer uygulama, Surface Duo desteğine sahipse kullanıcılar, her iki ekranı da tek bir uygulama için kullanabilecekler. Böylelikle kullanıcılar için daha geniş bir ekran deneyimi sunulmuş olacak.

Geliştiriciler, Surface Duo için tam ekran uygulamalar geliştirebilecekler

Tam ekran uygulamalar, bugün pek çok şekilde zaten karşımıza çıkıyor. Özellikle de oyun türündeki uygulamaların neredeyse hepsi, ekranın tümünü kaplayacak şekilde geliştiriliyor ve böylelikle de kullanıcılar, mümkün olan en büyük ekran alanına sahip oluyorlar. Microsoft Surface Duo için geliştirilecek uygulamalarda da bu özellik olacak. Ancak geliştiriciler, varsayılan olarak değil, istedikleri takdirde uygulamalarına tam ekran desteği verecekler.

Tam ekran uygulamalar, iki ekrana da yayılabilecek

Microsoft Surface Duo için uygulama geliştiren şirketler, tam ekran uygulamalarını her iki ekrana da yayabilecekler. Böylelikle tüketiciler, Surface Duo'nun her iki ekranını da tek bir tam ekran uygulama için kullanabilecekler. Ancak tıpkı diğer özelliklerde olduğu gibi bu destek kapsamı da, geliştiricilere zorunlu tutulmayacak.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalarla birlikte Surface Duo'yla ilgili bazı bilinmeyenler, netleşmeye başlamış gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de Microsoft'un yapacağı yeni açıklamalar ve Suraface Duo ile ilgili yaşanacak gelişmeler, Microsoft'un yeni cihazının neler sunabileceğini tam anlamıyla gözler önüne serecek gibi görünüyor.