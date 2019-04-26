Microsoft, bundan tam 20 yıl önce Nisan 1999'da bilgisayar fareleri için devrim niteliğinde bir yenilikle karşımıza çıkmıştı. Fare, ilk bakışta hâlâ eskisi gibi görünüyordu fakat asıl değişiklik altındaydı.

Eskiden bilgisayar fareleri, şimdiki kadar gelişmiş bir teknoloji kullanmıyordu. Farenin içindeki yuvarlak nesne, hareketleri algılayarak işlemleri gerçekleştirmemizi sağlıyordu. Microsoft, bu alanda yaptığı harika icatla bir devri sonlandırmıştı. Yeni farelerin içinde artık ağır bir top bulunmayacaktı.

Türkiye'de 2000'li yılların başlarında çoğu insan tarafından hâlâ eski tip fareler kullanılırken yeni optik fareler oldukça yüksek fiyatlardan satılmaya başlanmıştı. Microsoft'un 14 Nisan 1999 tarihinde günümüzün CES'i olarak tanımlayabileceğimiz COMDEX fuarında IntelliMouse Explorer adını verdiği yeni faresini tanıtmasının ardından ülkemizde de çok geçmeden bu fareler yaygınlaşmaya başlamıştı.

Aslında Microsoft, bu teknolojiyi ilk kullanan şirket değil. Optik farelerin tarihi 1980 yılına kadar uzanıyor. Bu teknoloji ilk olarak Xerox STAR ofis bilgisayarıyla birlikte piyasaya sürüldü ancak bu bilgisayar, ticari amaçlar için kullanılan fiyatı oldukça yüksek bir makineydi. Bu nedenle son kullanıcıya ulaşması neredeyse imkânsızdı. Bu tarihten 20 yıl sonra Microsoft, bu teknolojiyi nihayet erişilebilir hâle getirmişti.

Yeni fare, bu harika teknolojisinin yanı sıra kullanışlı özelliklerle birlikte geliyordu. IntelliMouse Explorer'da programlanabilir düğmeler bulunuyordu. Bu, kullanıcıların aşina olmadığı bir durumdu fakat bu düğmeler, özellikle internette gezinti için kullanıcılara büyük kolaylık sağlamıştı.

Ardından Logitech, Apple gibi markalar kendi optik farelerini tanıtmaya başladı. Optik fare teknolojisi, standart haline geldi ve ekstra düğmeler, özellikle oyunlarda kullanıcıların vazgeçilmezi oldu.