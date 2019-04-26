Oldukça basit malzemelerden yapılmasına karşın teknolojide devrim yaratma potansiyeli taşıyan bir malzeme keşfedildi.

Dünya tarihindeki pek çok buluşun arkasında ilginç hikayeler var. Bazı icatların arkasında sakarlık, bazılarının arkasında ise unutkanlık var. Bazen de araştırmacılar, test ettikleri şeyden çok daha farklı sonuçlarla karşılaşıyorlar. Penisilin, teflon, mikrodalga fırın hep böyle çalışmaların sonuçları.

Son olarak fosforen nanokuşakları da kazara keşfedilen önemli malzemeler arasında yer aldı.

Çalışmada, fosfor kristallerinin tek atom yüksekliğindeki iki boyutlu katmanlara ayrılması için çalışmalar yapılıyordu. Normalde atom dizisinin uzunluğunun 100 atom kadar olması bekleniyordu ancak deneyde erişilen uzunluk bunun 1000 katına ulaştı. Araştırmacılar, 3 yıl boyunca üretim sürecini kusursuzlaştırmak için çalışmalar yaptı ve sonuçları da bu çalışmaların ardından açıkladılar.

Nanokuşaklar, iletkenlikleri kontrol edilebilen, inanılmaz esnek ve her yüzeye uyum sağlayabilen yapılar olarak öne çıkıyorlar. Bu yapıların ne tür teknolojilerde kullanılabileceği, hangi malzeme ile hangi çalışmaların yapılabileceği konusunda 100’den fazla akademik çalışma var. Bu çalışmaların önemli olanlarını da daha önce Webtekno’da sizlere sunmuştuk.

Özellikle cihazların pil ömrünü arttırmak için dikkatle takip edilen bu alanda yapılan çalışmaların son ürünü olan fosforen nanokuşaklar, elektronların şu anki şarj cihazlarından 100 kat daha hızlı taşınmasını ve daha çok elektron depolanabilmesini sağlayacak. Sonuç mu? Çok daha kısa sürede dolan ve %50 daha fazla kapasiteye bataryalar olacak. Elektrikli otomobil ve uçak endüstrileri için oldukça önemli olma potansiyeline sahip bu malzeme, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasında da rol oynayacak.

Bu keşif, gelecekte pillerde kullanılan lityum iyonlarının yerini sodyum iyonlarının almasını da sağlayabilir. Sodyum, lityuma kıyasla çok daha bol bulunan ve ucuz bir materyal.

Yeni materyalin ayrıca giyilebilir teknolojiler, güneş panelleri, daha küçük ve hızlı elektronik devreler gibi icatlar için de öncülük etmesi bekleniyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.