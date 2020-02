Microsoft Project xCloud'un iOS Testleri Başladı

Microsoft tarafından duyurulan oyun yayın servisi Project xCloud için belli iOS cihazlarda sınırlı testler yapılmaya başlandı. Android testleri de daha önce başlayan platformun kısa sürede aktif olması bekleniyor.

İnternet hızlanıyor ve elimizde taşıdığımız akıllı telefonlar her geçen gün her anlamda daha gelişmiş hale geliyor. Yeni dönemde her şey bulut bilişim üzerine taşınıyor. Bunlardan biri de oyun oynamak olacak.

Pek çok firma kendi oyun yayın servislerini tanıtıyor. Teknoloji sektörünün en önde gelen firmalarından olan ve hali hazırda kendi oyun konsolları da bulunan Microsoft da bu alanda boy göstermeye hazırlanıyor.

Project xCloud testleri Twitter’dan duyuruldu

Tahmin edildiği gibi, Project xCloud Sınırlı iOS TestFlight Önizlemesi’ne ÇOK büyük ilgi gördük ve hali hazırda başlangıç limitine ulaştık. İlginize teşekkürler ve geri bildirimlerinizi kaydetmeyi unutmayın!”

Microsoft sözcüsü Larry Hryb, Twitter’dan yaptığı paylaşımda iOS cihazlar için Project xCloud testlerinin başladığını duyurdu. Duyuruda şu anda testlere kabul edilen cihazların “başlangıç cihazları” olduğunu söylerken, testlere dahil cihaz sayısının zamanla artacağını belirtti."

Başlangıç aşamasında testlere yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’da bulunan kullanıcılar dahil olabiliyor. Ayrıca bu kullanıcılar, Xbox konsolun yayın özelliğini kullanamıyorlar. Android kullanıcıları ise konsolla bağlantı kurabiliyordu.

iOS için testler oldukça kısıtlı

iOS testlerinde yalnızca bölgesel kısıtlar yok. iOS cihazlardan gerçekleştirilen oyun yayınları konsollardan oyun yayın yapamadığı gibi şu anda yalnızca Halo Master Chief Edition için kullanılabiliyor.

Testlere katılabilmek için iOS13.0 veya üstü kullanılan bir iPhone ya da iPad kullanmanız gerekiyor. Ayrıca bir Gamertag, Bluetooth bağlantılı Xbox One kumandası ve 10 Mbps indirme sağlayacak bant genişliğinde bir internet servisi gerekiyor.

Microsoft, bulut oyunculuk konusundaki planlarını çok hızlı şekilde ilerletiyor. Firma son olarak xCloud’u Samsung cihazlara getirmek için bir partnerlik duyurusu yapmıştı. Öte yandan firma gelecekte Xbox Series X ile ilgili yapacağı çalışmalar hakkında detay vermedi. Yine de gelecekte bulur platformunun Microsoft için büyük önem taşıyacağı belli.