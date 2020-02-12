Efsane Yarış Oyunu Forza, Mobil Platforma Geldi

Konsolların vazgeçilmez araba yarışı oyunu Forza, kullanıcısına sunduğu yüksek kaliteli grafiklerle ve gerçekçi sürüş deneyimiyle sürekli olarak oyunseverlerin ilgi odağında bulunuyordu. Samsung'un yeni akıllı telefonlarını tanıtmasıyla beraber Forza, Forza Street ismiyle mobil platforma geldi.

11 Şubat tarihinde San Francisco, California'da gerçekleştirdiği Unpacked Etkinliği ile yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonları Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra'yı tanıtan Samsung bir de sürpriz yaparak katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i de gözler önüne serdi.

Yepyeni 4 adet akıllı telefonu tanıtmasının yanında yeni iş birliklerini de açıklayan Samsung bu doğrultuda Netflix, Google ve Microsoft ile partnerliğini duyurdu. Microsoft ile özellikle oyunları hedefleyen çalışmalar gerçekleştirmeyi planlayan Güney Koreli teknoloji sektörü devi şirket, kullanıcılarını heyecanlandıran ilk açıklamayı da bu etkinlikte yaptı.

Samsung'un Strateji Direktörü David Park, sahne aldığı esnada yaptığı konuşmada şirketin Xbox ile üst düzey bulut tabanlı oyun servisi üzerinde çalıştığına değindi. Konuyla ilgili bundan başka bir bilgi sunmayan Park, detayların önümüzdeki zamanlarda açıklanacağına dikkat çekti.

Park tarafından gerçekleştirilen bu açıklama, Microsoft'un hâlihazırda üzerinde çalışıyor olduğu ve bir sonraki Xbox olan Xbox Series X ile lanse edilmesi beklenen bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud'u akıllara getirdi.

Microsoft sözücüsü, yaptığı açıklamada: "Dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncuların istedikleri cihazda mükemmel ve yüksek kaliteli oyunlara erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Samsung gibi ortaklarla çalışarak Project xCloud yolculuğumuzda önemli bir yol kat ediyoruz ve Project xCloud'u oyuncular için daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı oluyoruz. Bu yıl içerisinde daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerinde bulundu.

Konuşması esnasında Microsoft'un Forza Street oyununu Samsung Galaxy cihazlara özel olarak sunacağını belirten Park, yarışların genelde 1 dakikadan daha kısa sürdüğünü belirtti.

Kısa süren yarışlar ile Forza Street, ufak boş zamanlarda dâhil oynanabilmesiyle Galaxy kullanıcılarını fazlasıyla mutlu edecek gibi gözüküyor. Forza Street'e ön kayıt gerçekleştirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.