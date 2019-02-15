Microsoft, bugün itibarı ile 2020 yılında kullanıcılara sunacağı 20H1 güncellemesini Insider'lara dağıtmaya başladı.

Microsoft, Windows 10 Insider Preview 20H1 sürümünü kullanıcılara sundu. Adından da anlayabileceğiniz üzere bu güncelleme 2020 Half 1'in kısaltması; yani 2020'nin ilk yarısında gelecek olan sürümün ilk gösterimi diyebiliriz.

Bu güncellemenin yayınlanmasından sonra, Microsoft'un Insider güncellemelerini 'Hızlı' almayı seçenler için oldukça ileri tarihli yenilikleri sunmaya başladığını söyleyebiliriz. Durum bu şekildeyken, bu güncellemelerin daha önce hiç olmadığı kadar hata ve bug içereceğini de eklemek gerek.

Bu arada bugün 19H1'in 7. ve son güncellemesi de yayınlandı. Bu aşamadan sonra 19H2 güncellemeleri gelmeye başlayacak. Elbette tüm bunlar Insider Preview kullanıcıları için geçerli; Insider programına dahil değilseniz siz de şu an 19H1 sürümünü bekliyorsunuz demektir.

Bu sürümde genellikle Ayarlar sekmelerinde yaşanan çökme ve donma sorunlarına çözüm getirilmiş. Bununla birlikte Creative X-Fi ses kartlarıyla ve hile engelleyici kullanan oyunlarda yaşanan sorunlarla ilgili henüz bir gelişme olmadığı belirtiliyor.