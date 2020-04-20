Facebook’un CEO’su Mark Zuckerbeg, koronavirüs salgınını takip etmek için bütün dünyayı kapsayacak bir proje başlattıklarını duyurdu. ABD’de halihazırda uygulanan ve artık dünyaya açılacak olan projeden elde edilen verileri üniversiteler ve halk sağlığı kurumları kullanabilecek.

Facebook, geçtiğimiz günlerde ABD’deki kullanıcılarına bir koronavirüs anketi sunmaya başladı. Facebook’un kullanıcılarına hangi koronavirüs semptomlarını gösterdiklerini sorduğu anket sayesinde ülkede koronavirüs salgını yayılımının takip edilmesi hedefleniyor.

İlk olarak ABD’de yapılmaya başlanan çalışma, Carnegie Mellon Üniversitesi ile beraber yürütülüyor. Anket sayesinde elde edilen bilgiler, Carnegie Mellon Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından inceleniyor.

Haftada bir milyon anket uygulanıyor

Araştırmacılar, haftada 1 milyon ankete cevap alıyorlar. Anketleri inceleyen araştırmacılar, çalışmanının sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılan koronavirüs verileri ile örtüştüğünü açıkladılar. Facebook da sonuçların örtüşmesi nedeniyle elde ettikleri verilerin, hastalığın yayılımının tahmin edilmesinde güvenilir bir araç olacağını ve küçük yerleşim yerleri ölçeğinde hastalık verilerine dair kesin bilgiler sunacağını belirtti.

Facebook’un CEO’su Zuckerberg, Facebook’un araştırmacılara benzersiz bir şekilde yardımcı olabileceğini söyleyerek ve bu tür verilerin elde edilmesinde sosyal ağların rolünün öneminin altını çizdi. Zuckerberg, “Kimliklerini bildiğimiz çok sayıda insana anket ulaştırarak, ön yargıları düzeltmek ve örneklemenin doğru bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için yeterli verileri üretebiliriz” dedi.

Zuckerberg, anketin küresel olarak uygulanması ile beraber araştırmacıların anketin sonuçlarına erişebileceği bir araç oluşturacaklarını açıkladı. Zuckerberg, anketin sonuçlarının bu tür kesin verilere ulaşamayan hükümet ve halk sağlığı kuruluşlarının önümüzdeki haftalarda ve aylarda karar vermelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Facebook CEO’su, Facebook’un kişisel koruyucu ekipmanlar gibi kaynaklara olan ihtiyacın belirlenmesi için yapay zeka gibi araçlarla dünya çapında üniversiteler, sağlık kuruluşları ve hükümetlerle iş birliği yaptığını da belirtti.