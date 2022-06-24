Microsoft, Windows 8.1 İçin Desteğini Keseceği Tarihi Açıkla

Microsoft, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Windows 8.1 desteğinin 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren kesileceğini açıkladı. Kullanıcılar Windows 8.1 sistemine sahip bilgisayarlarını kullanmaya devam edebilecek ancak bilgisayarlar artık yazılım ve güvenlik güncellemeleri almayacak.

Haziran 2023’ten itibaren Windows 8’in desteğini keseceğini açıklayan Microsoft, bugün yaptığı açıklamada Ocak 2023’te Windows 8.1’in desteğini keseceğini açıkladı. Kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren Windows 8.1, Windows 8’in güncellenmiş ve büyük ölçüde hatalarının düzeltişmiş bir versiyonu olarak kabul ediliyordu. Microsoft’un gelecek vizyonunu yansıtan, dokunmatik merkezli yeni özelliklere sahip Windows 8 sistemi geleneksel masaüstü görünümünü ve Başlat düğmesini baştan aşağı değiştirince pek çok kullanıcı tarafından büyük eleştiriler almıştı. Windows, bu eleştirilere karşın 8.1 güncellemesiyle Başlat düğmesini geri getirmişti.

Windows 8.1 yapılan güncellemelere ve iyileştirmelere rağmen artık miladını doldurmuş gibi görünüyor. Bugün yapılan resmi paylaşımda Windows 8.1 artık güncelleme almayacak ve Windows 2023 yılından itibaren desteğini çekiyor. 2013 yılında piyasaya çıkan sistem tam 10. yılında tarihe karışacak gibi görünüyor.

Temmuz ayından itibaren kullanıcılara bildirim gitmeye başlayacak

2013 yılında kullanıma sunulan Windows 8.1’in çok küçükte olan hala bir kullanıcı kitlesi var. Özellikler küçük işletmelerin kullandığı bu sistem artık teknik yardım ve yazılım güncellemeleri almayacak. Bu yüzden de uzmanlar Windows 10 ya da Windows 11 gibi daha güncel sistemlere geçilmesini öneriyor.

Microsoft yaptığı resmi açıklamada Windows 8.1’den Windows 10 ya da 11’e ücretsiz geçiş için bir yol sunmadığını ve kullanıcıların sistemlerden birini satın alabileceklerini belirtti. Ayrıca teknoloji devi çoğu Windows 8.1 işletim sistemine sahip bilgisayarın Windows 11’i kaldıracak sisteme sahip olmadığı için kullanıcıların Windows 10’a geçmesini de tavsiye ediyor.

Windows 81.1 kullanıcıları temmuz ayından itibaren destek kesilmesiyle alakalı bilgilendirme mesajları almaya başlayacak ve 2023 Ocak ayından itibaren destek tamamen kesilmiş olacak.