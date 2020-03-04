Microsoft, Windows 8 İçin Desteği Ne Zaman Kesecek?

2012'deki çıkışının ardından yaşattığı sorunlarla gündem olan Windows 8, çoğu kullanıcı için Windows 10'a karşı şu anda en güçlü alternatif. Ancak onun da bir sonu var. Microsoft ise bu sona dair akıllardaki tüm soru işaretlerine yanıt veriyor.

Ne abisi Windows 7 ne de kardeşi Windows 10 kadar ses getirememiş, arada kalmış bir işletim sistemi olan Windows 8, artık ömrünün sonuna gelmek üzere. Aynı Windows 7 gibi Windows 8’in de desteği kesilecek. Çıkış yaptığı 2012 yılında hatalarıyla kullanıcılardan kötü geri dönüşler alan, ancak sonrasında toparlayan Window 8 ve hatta 8.1 için Microsoft'un da sabrı tükeniyor.

Microsoft'un Windows 10'u sürekli güncel ve stabil bir işletim sistemi haline getirme çabaları devam ediyor. Bu doğrultuda önce Windows Vista ve ardından Windows 7'nin desteğini kesen şirket, milyonlarca kullanıcısının Windows 10'a geçmesi için takvim üzerinde bazı planlar da yapıyor.

Windows 8 desteğinin kesilmesi ne demek?

Her ne kadar şirketler artık farklı amaçlara sahip olsa da eski alışkanlıkları gereği işletim sistemlerinin de belirli bir ömrü bulunuyor. Şirketlerin yeni şeyler üretebilmesi ve destekleyebilmesi adına eski ürünlerine desteği kesmeleri gerekebiliyor. Windows 8’de de tam olarak bu olacak. İşletim sistemini kullanmaya devam edebileceksiniz.

Windows 8 artık Microsoft tarafından güncelleme almayacak ,

, İşletim sistemi hataları giderilmeyecek ,

, Güvenlik yamaları getirilmeyecek ve böylece yeni çıkan virüslere karşı bilgisayarınız hazırlıksız/korumasız olacak.

Neden Windows 8 desteği kesiliyor?

Microsoft’un açıklamasına göre her Windows ürününün bir yaşam döngüsü var ve Windows 7 gibi Windows 8 de bu sona yaklaşıyor. Microsoft’un tam açıklaması şöyle:

“Her Windows ürününün bir yaşam döngüsü var. Bu döngü, ürünün piyasaya sürülmesiyle başlar ve artık desteklenmemesi ile biter. Bu döngüde anahtar tarihleri belirlemek ve bilmek, şirket adına çok önemli bir karar oluyor. Çünkü bunlara göre ürüne ne zaman güncelleme getirebileceğimize veya geliştirebileceğimize karar veriyoruz.”

Windows 8 desteği ne zaman kesiliyor?

Microsoft, Windows 8’in desteğinin Haziran 2023'te kesileceğini belirtti. Hatırlayacağınız gibi 2020 yılının Ocak ayında, efsane işletim sistemi Windows 7’nin desteğinin kesildiğine şahit olmuştuk. Her ne kadar Windows 8, 2009’da piyasaya sürülen Windows 7 kadar popüler ve yaygın olmasa da onun da desteğinin yakın zamanda kesileceğini duymak bir nebze üzüyor. Önümüzde ise 3 yıl var.

Windows 10’a geçmek için desteğin kesilmesini beklemeyin:

Microsoft, er ya da geç bütün kullanıcılarını en son işletim sistemi olan Windows 10’a yönlendirecek gibi görünüyor. Windows 10, Microsoft’un 2015 yılında piyasaya sürdüğü en güncel olan işletim sistemi konumunda. Görünüş olarak değişmesinin yanı sıra en güncel işletim sistemini kullanmanın belirli artıları var:

Çapraz platform desteği (Tablet, telefon ve bilgisayarlarda eş zamanlı kullanım),

Sanal asistan Cortana (Henüz Türkçe uyumlu değil)

(Henüz Türkçe uyumlu değil) Sıklıkla gelen yazılım ve hata düzeltmesi güncellemeleri ,

, Kullanımı kolay arayüz ,

, En önemlisi: Güvenlik yamaları

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