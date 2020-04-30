Microsoft, koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışan kişilerinin sayısının bir hayli artması üzerine Windows Sanal Masaüstü'nü yeni özelliklerle geliştirdi. Yeni güvenlik güncellemeleri ve daha iyi bir performans sunan uygulama şu anda kullanılabilir durumda.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını birçok kişinin evden çalışmasına neden oldu. Evden çalışan kişilerin sayısının artması üzerine Microsoft, Windows Sanal Masaüstü uygulamasına birkaç önemli güncelleme geleceğini duyurdu. Bu yeni güncellemeler kullanıcılara, dağıtım ve yönetim amaçları, güvenlik ve uygunluk geliştirmeleri ve yükseltilmiş Microsoft Teams deneyimi sunması için tasarlandı

Windows Sanal Masaüstü, geçen sene piyasaya sürüldü ve standart dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan farklı olarak şirketlerin uzaktan çalışanlarını desteklemek amacıyla Azure'u kullanıyor. Bill Wyatt, "Standart uzaktan erişim hizmetleri, yüksek kullanıcı talebi ve uygunluk gereksinimleriyle birlikte artık iş gücümüz için yeterli değil. Neyse ki Windows Sanal Masaüstü'nü gerçekleştirdik ve yerel altyapının, VPN'lerin ve diğer teknoloji servislerinin güvenirliklerini sorguladık" şeklinde konuştu.

Kullanıcılar birçok işi halledebilecek:

Windows Sanal Masaüstü, Azure Portalı'na eklenen yeni bir yönetim sistemine sahip. Kullanıcılar; artık masaüstlerini paylaşmayı ve yönetmeyi, kullanıcıları ve görevleri atamayı basit bir arayüz sayesinde kolayca halledebilirler.

Microsoft Teams'in çalışanların bir araya gelmesi için birincil yol hâline gelmesiyle birlikte Windows Sanal Masaüstü önümüzdeki ay ses/video yönlendirmesi adındaki yeni bir özellikle birlikte geliştirilmiş bir deneyimi ortaya koyacak. Bu yönlendirme sistemi, Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde ortaya çıkan gecikmeleri en aza indirerek uzaktan yapılan toplantıları daha kaliteli bir hâle getirecek.

Bu güncelleme, Azure bölgeleri arasında veri paylaşma özelliği de dâhil olmak üzere gelişmiş güvenlik ve uygunluk özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Microsoft'un ek olarak açıkladığı güvenlik geliştirmeleri şu şekilde: