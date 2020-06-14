Microsoft, Windows'ta Bulunan 2 Hatayı Daha Doğruladı

Microsoft, Windows için son yaptığı 2004 güncellemesinde bir dizi sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, bugün de 2 tane daha hatanın olduğunu kabul etti. Bununla birlikte bir hatanın da ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde kendi işletim sistemi olan Windows için Mayıs 2020 olarak da bilinen 2004 güncellemesini yayınlandı ancak yayınlandığı günden beri hatalar peşini bırakmadı. 1 ay içerisinde 10 taneden daha fazla sorunun görüldüğü 2004 güncellemesi, bu hatalardan dolayı eleştirilerin odağı hâline geldi. Microsoft, bugün 2 tane hatayı daha doğrularken bir hatanın da çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Microsoft'un doğruladığı hatalara yakından bir göz atmak gerekirse; bu hatalardan ilki Microsoft Office ve Office benzeri uygulamaları açarken ortaya çıkan 'Windows dosyayı bulamadı' olarak kayda geçerken, diğer hataysa Microsoft'un kabul ettiği ikinci yazdırma hatası olarak karşımıza çıktı. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan bu hatalara yakından bakalım.

Microsoft Office uygulaması açarken ortaya çıkan hata:

Microsoft'un yeni kabul ettiği bu hata, Office uygulamaları açarken meydana geliyor. Bu uygulamalardan birini açmak isteyen kullanıcı, yukarda görüldüğü gibi 'Windows dosyayı bulamadı. İsmi doğru yazdığınızdan emin olun, ve tekrar deneyin' şeklinde bir hatayla karşılaşıyor. Ayrıca, Office'in destek sayfasında yazanlara göre hatadan Office dışı uygulamalar da etkileniyor. Bu hatanın ana nedenininse Avast ve AVG uygulamaların belirli sürümleri olduğu ortaya çıktı.

Microsoft, bu hatanın bahsi geçen uygulamaları son sürüme yükselterek ortadan kaldırılabileceğini belirtti ancak bunun dışında bir seçenek daha bulunuyor;

Kayıt Editörü'nü açın. "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options" dosyasına ulaşın. Etkilenmiş yazılım anahtarlarını silin.

Not: Bu işlemi yapmadan önce yedekleme yapmanız önerilir.​

Yazdırma Biriktiricisi'nin beklenmedik şekilde kapanma hatası:

Windows 2004 güncellemesiyle birlikte, bazı kullanıcılar yazdırma işlemlerinde sorun yaşadıklarını fark ettiler. Yazdırma işlemini yapmak isteyen kullanıcılar, Yazdırma Biriktiricisi'nin kapanması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Microsoft bu hatayı kabul etmiş olsa da, henüz sorunun çözümüne dair bir girişimde bulunmadı.

Microsoft'un kaldırdığı hata:

Bazı kullanıcılar, Windows 10 cihazlarında oyun oynarken farenin ortadan kaybolduğunu fark ettiler. Microsoft, bu sorunun artık kimseyi etkilemediğini öne sürerek hatayı ortadan kaldırmaya karar verdi.