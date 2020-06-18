Microsoft, Xbox Series X'in Açılış Sesini Paylaştı

Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X'in açılış sesini, Xbox'in resmi Twitter hesabından paylaştı. 5 Mayıs'ta paylaşılan Xbox Series X etkinlik duyurusu videosundaki açılış animasyonunun sesiyle aynı olduğu görülen yeni konsolun açılış sesi, önceki nesillere göre daha gergin bir müzik olarak karşımıza çıkıyor.

Microsoft'un geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Inside Xbox etkinliğinde Xbox Series X'e gelecek olan oyunlardan fragmanlar paylaşmıştı. Microsoft, yeni nesil konsollarına gelecek oyunları tanıttığı etkinlik öncesinde ise etkinliğin duyurusunu gerçekleştiren 16 saniyelik bir video paylaşmıştı.

Videonun altyazısında, arka plandaki ses "yeni bir Xbox sesi" olarak etiketliyordu ancak o zaman, bu sesin yeni Xbox'ın açılış sesi olacağı anlaşılamamıştı. Xbox Series X program yönetimi başkanı Jason Ronald daha sonra verdiği bir röportajda, gelecek neslin başlangıcına şahit olduğumuzu ve videonun yeni konsol için gerçek önyükleme animasyonunu gösterdiğini açıklamıştı.

Xbox'ın resmi Twitter hesabı, Xbox Series X'in açılış sesini paylaşarak daha önce videoda dinlediğimiz sesin konsolun açılış animasyonuna ait olduğunu doğruladı. Yeni nesil konsol, kullanıcıları gerilim veren ancak aynı zamanda rahatlatıcı bir açılış sesiyle karşılarken ekranda büyük bir Xbox logosu parlayacak. Sonrasında ise bizi ana ekran karşılayacak.

Xbox Series X'in başlangıç sesi, Xbox One'ın önyükleme sesine göre oldukça farklı ve çok daha uzun. Xbox hesabı, sesi paylaştığı tweet'i takiben, "Kulaklarınıza şarkı söyleyen bir oyun meleklerinin korosu gibi." ifadesine yer verdi.

Xbox Series X'in bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Microsoft, konsolun donanım özelliklerini açıklasa da, net çıkış tarihini ve fiyatını açıklamadı. Ayrıca Xbox Series X'e bu yıl yeni nesil ikinci bir Xbox katılabilir. Lockhart kod adlı daha düşük özellikli, disksiz farklı bir versiyonun da yolda olduğu söyleniyor.

Xbox Series X açılış sesi