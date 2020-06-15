Xbox Series X İçin Smart Delivery Destekleyen Oyunlar

Duyurulmasına oldukça az kalan Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox Series X, büyük bir yeniliği beraberinde getiriyor. Xbox Pass Game ile kullanıcı dostu adımlar atan şirket, Smart Delivery adındaki yeni özelliğiyle oyuncuların gönlünde taht kuracak gibi gözüküyor.

Sony, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile herkesin ilgi odağı oldu. Nesillerdir oyun konsolu olarak rekabet içinde oldukları Microsoft ise duyurduğu Smart Delivery ile gündemden düşmemeyi hedefliyor gibi gözüküyor.

Yakın zamanda Xbox Wire’da yayınlananlara göre Xbox Series X için duyurulan Smart Delivery özelliği kullanıcılarla buluşmak üzere. Bir Xbox One sahibiyseniz ve elinizdeki oldukça oyun varsa bir üst modele yani Xbox Series X’e geçmekten korkmayın çünkü Microsoft’un açıkladıklarına göre Xbox One için satın aldığınız oyunları, Xbox Series X’te de oynayabileceksiniz.

Smart Delivery, Xbox One oyunlarınızı ücret ödemeden Xbox Series X’te oynamanıza olanak sağlayacak:

Smart Delivery, Xbox One için satın aldığınız oyunların, herhangi bir ek ücret ödemeden Xbox Series X sürümünü de satın almanızı sağlıyor. Geliştirici ve yayıncıların kabulüyle hem fiziksel hem de dijital ortamda satın aldığınız oyunlar, Xbox Series X’te kullanılabilir durumda olacak. Microsoft, konu hakkında bazı olası senaryoları paylaştı ve desteklenecek oyunları resmi bir şekilde bildirdi.

Olası senaryolardan bazıları:

Gears 5 için, oyuna sahipseniz veya oyuna Xbox Game Pass ile ulaşıyorsanız, Xbox One veya Xbox Series X sahibi olmanız fark etmeyecek. Oyunu tek tuşla iki platforma da kolayca indirebilecek ve oynayabileceksiniz.

Halo Infinite; Xbox Series X ve Xbox One için tanıtıldı. Oyunu satın alırsanız, hangi konsolda oynamak isterseniz o konsola uygun sürüm indirilecek ve oynamaya hazır hâle gelecek. Xbox Series X’inizin oturma odasında ve Xbox One’ınızın yatak odasında olduğunuzu düşünürsek nerede olursanız olun oyununuzu orada oynayabileceksiniz.

İlginç ve bir o kadar güzel olan haberse Xbox Series X’te oynadığınız bir oyunun kayıt dosyalarının Xbox One’a aktarılacak olması. Yani konsolların birinde oyununuzu oynadığınızda ve diğerinde devam etmek istediğinizde, endişelenmenize gerek yok çünkü oyunda kaldığınız yerden diğer konsolda devam edebileceksiniz.

Xbox Series X için optimize edilecek ve Smart Delivery destekleyecek oyunların listesi de paylaşıldı. Duyurulmasına az kalmış olan yeni oyun konsolunda, aşağıda listelenmiş oyunları gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz.