Microsoft, Xbox Series X İsminin Arkasındaki Gizemi Açıkladı

Microsoft, geçtiğimiz hafta sonu Xbox Series X'i karşımıza çıkardı ve yeni nesil konsol tasarımının yanı sıra isim seçimiyle de dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yeni açıklaması, konsolun neden bu ismi aldığına açıklık getirdi.

Microsoft, The Game Awards'ta yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'i duyurdu. Konsol, tasarımı kadar ismiyle de dikkat çekti ve neden bu ismi aldığına dair kafalarda soru işaretleri oluştu. Şirket, yaptığı açıklamayla yeni nesil konsol serisinin adının aslında sadece "Xbox" olacağını ve Series X'in sadece bu konsolun modeline ait olduğunu belirtti.

Bir Microsoft temsilcisi, Xbox Series X adının konsolun yalnızca etkinlikte duyurulan versiyonu için geçerli olduğunu doğruladı. Temsilci, "Gelecek nesle verdiğimiz isim sadece Xbox ve The Game Awards'ta bu adın Xbox Series X ile hayat kazandığını gördünüz." dedi.

Microsoft: Yeni konsolun adı Xbox Series X değil sadece Xbox

Microsoft ayrıca bu adlandırma kuralının yeni nesil için farklı adlandırma değişikliklerine izin vereceğini de belirterek, "Hayranların önceki nesillerde gördüklerine benzer şekilde, 'Xbox Series X' adı, gelecekte yeni konsollara yer açılmasını sağlayacak." açıklamasını yaptı. Şimdiki nesilde de Xbox One adı altında birkaç konsol var. Microsoft’un en güçlü konsolu olan Xbox One X, Xbox One S ve Xbox One S All Digital gibi modeller, farklı tasarım ve donanım özelliklerine sahip.

Benzer şekilde, Microsoft'un yeni nesil konsollarının adının Xbox olması, örneğin Xbox Series S gibi donanımları beraberinde getirebilir. Ayrıca, Microsoft'un tamamen dijital içeriklere odaklanan yeni nesil bir Xbox dahil olmak üzere gelecek nesil konsol ailesi üzerinde çalıştığının bildirilmesi de şirketin aynı çizgide ilerleyeceğini destekliyor. Microsoft'un yeni konsolu Xbox Series X'in bilmeniz gereken tüm özelliklerine buradan erişebilirsiniz.