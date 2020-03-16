Microsoft, Xbox Series X'in Teknik Özelliklerini Açıkladı

Microsoft sonunda Xbox Series X'in tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Yeni nesil konsol, oyun dünyasına yön verecek güçlü bir donanıma sahip olacak.

Microsoft, yıl sonunda piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil konsolu Xbox Series X'in tüm özelliklerini paylaştı. Konsol üreticisi, bugün yayınladığı blog yazısında Xbox Series X'in tasarım ve donanımına dair detaylı bir açıklamalar yaptı.

Xbo Series X, AMD'nin 3,8 GHz hızında çalışan, 8 çekirdekli özel Zen 2 işlemcisinden güç alacak. Grafik tarafında ise 12 teraflop AMD RNDA 2 GPU eşlik edecek. Ayrıca 16 GB GDDR6 RAM'e ve yüksek hızlar sunan Seagate'in 1 TB NVME SSD depolama birimine sahip olacak.

Tüm bu donanım, 4K 60 FPS kalitesinde oyun oynamayı mümkün kılacak. Desteklenen oyunlarda 120 FPS'ye kadar ulaşılabilecek. Digital Foundry tarafından yapılan testlere göre Xbox Series X'in işlemcisi, aynı anda dört Xbox One S oyununu çalıştıracak kadar güçlü. Ayrıca 12 teraflopluk GPU, Işın izleme teknolojisinde güçlü sonuçlar veriyor.

Konsolun Hızlı Sürdürme özelliği, konsolu kapatsanız bile oyunları önyükleme yaparak kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayacak. Xbox'ın blog yazısında bu özellik, "Takımdaki test kullanıcılarından biri konsolu bir hafta boyunca fişten çekti, ardından bir güncelleme yaptı ve yükleme ekranına girmeden oyuna kaldığı yerden devam edebildi." örneğiyle anlatılıyor.

Xbox Series X, HDR özelliği olmayan oyunlara bile HDR efektleri uygulayabilecek. Bu özellik, yeni nesil konsol üzerinde çalışabilen tüm oyunlarda çalışacak. Bu teknoloji, aynı zamanda oyunlara renk körü modları eklemek için de kullanılabilecek.

Digital Foundry ayrıca Gears 5'in Xbox Series X'e taşınacağını ve yeni oyunun Xbox One'da Gear 5'e sahip olan kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını da belirtti. Microsoft'un Xbox Series X'i tanıttığı blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Xbox Series X'in Tüm Özellikleri: