Microsoft, kasım ayından itibaren müşterilerinin otonom yapay zekâ araçları oluşturmasına izin verecek.

Teknoloji devi Microsoft, yapay zekâ pazarında yeni ve önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Firma, gelecek aydan itibaren müşterilerinin rutin görevleri yerine getirmesi için kendi yapay zekâ araçlarını oluşturabilmelerine izin verecek. Microsoft bu araçları "yapay zeka odaklı bir dünya için uygulamalar" olarak tanımladı.

Yeni araçlar oluşturmak için kodlama bilmek de gerekli olmayacak. Copilot Studio üzerinden komutla yeni araçlar oluşturulabilecek. Bu işlem için Microsoft hem kendi araçlarını hem de milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı OpenAI'ın ChatGPT aracını kullanıyor.

Rutin işlere yapay zekâ çözümü

Microsoft, yeni yapay zekâ araçları ile insan müdahalesinin çok az gerektiği rutin iş süreçlerini otomatikleştirecekler. Bu araçlar tedarik zinciri yönetimi, harcama takibi, müşteri iletişimi gibi çeşitli görevlerde çalışanlara yardımcı olacak. Ayrıca 10 araç da müşterilere hazır olarak sunulacak.

Microsoft'un amacı ise Copilot'un yapay zekâ ile etkileşim için kullanıcı arayüzü hâline gelmesi. Firmanın Copilot'tan Sorumlu İş Dünyası ve Endüstriden Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Charles Lamanna, "Her çalışanın kişiselleştirilmiş yapay zeka ajanı olan bir Copilot’u olacak" diyerek iddialarını ortaya koydu.

Microsoft'un bu hamlesi ayrıca firmanın yapay zekâ yatırımlarından artık somut bir getiri elde etmek istediğini de gösteriyor. Eylül ayında Microsoft hisseleri %2,8'lik düşüş göstermişti. Firmanın Copilot gibi teknolojilerin benimsenmesi için çalışmaları devam ediyor.