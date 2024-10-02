Microsoft, Copilot yapay zekâ aracını baştan aşağı yenilendi. Yeni bir arayüz gelirken sohbet botu, kullanıcının ekranını izleme, sesli mod gibi çok kullanışlı özellikler kazandı.

Microsoft, dün yaptığı açıklamalarda Copilot ismini verdiği yapay zekâ modeline çok büyük yenilikler getirdiğini duyurdu. Gelen yeni özellikler, popüler aracın şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliğini almasını sağldı.

Copilot’un “gözleri ve sesi var”. Mevcut olandan çok daha farklı, kullanımı kolay yepyeni bir arayüzü de var. Mobil, web ve Windows tarafında sunulacak yeni özellikler, modelin tamamen kişisel bir yapay zekâ asistanına dönüşmesini sağlayacak. Gelin bu yeniliklere bir göz atalım.

Copilot, ne yaptığınızı görebilecek

İlk olarak “Copilot Vision” ismi verilen özelliğe bakalım. Bu özellik, yapay zekâ modelinin kullanıcının cihazının ekranında neler yapabildiğini görebilmesini sağlıyor. Bu şekilde de gördüğünüz sayfadaki görseller, metinler gibi içerikler hakkında Copilot’a soru sorabiliyorsunuz. Alışveriş yaparken öneri almadan ekranda ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyi sormaya kadar birçok şeyi yapabileceksiniz.

Sizinle doğal bir şekilde konuşabilecek

Öte yandan artık Copilot’un sesli modu da var. Bir nevi ChatGPT’nin gelişmiş sesli moduna benzediğini söyleyebiliriz. Kullanıcı, sohbet botuyla doğal sohbetler gerçekleştirebiliyor. Ona soru sorabiliyor, tıpkı gerçek bir insan gibi sözünü kesebiliyorsunuz. Bu modu aynı zamanda Vision ile birleştirip ekrandaki şeyleri sesli bir şekilde Copilot’a sorabiliyorsunuz. Yani tamı tamına bir kişisel asistana dönüşüyor.

Haber spikerine bile dönüşecek

Ayrıca Copilot Daily ismi verilen çok kullanışlı bir yenilik daha getirildi. Bu özellik, Copilot’un bir haber spikeri görevi görmesini sağlıyor. Sizin için haberleri ve hava durumunu sesli bir şekilde özet geçebiliyor. Sadece Copilot’a erişim sağlamış haber sağlayıcılarının Daily için kullanılabileceğini belirtelim. Microsoft, bunun için Financial Times, Reuters, Hearst gibi şirketlerle çalışıyor. Yakında daha fazla kaynağın ekleneceği de aktarılmış.

Detaylı düşünerek karmaşık soruları yanıtlayabilecek

Son olarak OpenAI’ın gelişmiş dil modelleri sayesinde daha karmaşık soruları da yanıtlayabilecek. Think Deeper ismi verilen ve erken geliştirilme aşamalarında olan bu özellik, sohbet botunun daha uzun sürede yanıt vermesini sağlıyor. Böylece daha detaylı düşünüyor, adım adım gidiyor ve size en iyi cevabı vermeye çalışıyor. Özellikle iki şeyin karşılaştırıldığı durumlarda çok işe yarayacak.

Yenilenen Copilot deneyimi, dün itibarıyla Android, iOS, web ve Windows üzerinden kullanıcılara sunulmaya başladı. Sesli mod, en başta sadece İngilizce olarak ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’da çıkış yapacak. İlerleyen dönemde daha fazla dil desteğiyle diğer ülkelere de gelecek. Copilot Daily ise şimdilik sadece ABD ve Birleşik Krallık’ta var. Vision ise Copilot Pro aboneleri için ABD’de sunuldu. Yani bu yeniliklerin çoğuna henüz bir erişemiyoruz.