Microsoft'un yapay zekâ hizmeti Copilot, şirketin herkesin kullanımına açtığı yeni araç ile daha iyi yanıtlar verecek.

Yapay zekâ artık hayatımızın her alanında ve hâl böyle olunca birçok büyük şirket yapay zekâ sektörünün öncüsü olmak adına kıyasıya rekabete tutuşmuş durumda. OpenAI’ın ChatGPT’sinden Microsoft’un Copilot’una, Meta’nın Llama’sından Apple’ın Apple Intelligence’ına kadar artık birçok şirket yapay zekâ sektöründe ancak bunlar arasında en çok kullanılan yapay zekâ olan ChatGPT’ye karşı Microsoft’tan hamleler gelmeye devam ediyor. Microsoft, Copilot’un yanıtlarını daha da geliştirmeye yarayacak Copilot Academy’i tüm kullanıcıların kullanımına açıyor.

OpenAI'ın GPT-4'ün mobil sürümünü piyasaya sürmesiyle yapay zekâ alanından uzak birçok kullanıcı da yapay zekâyı deneyimleme şansına erişti ve artık yapay zekâlar âdeta bir tık uzağımızdalar. Esasında ChatGPT de Copilot da OpenAI'nin teknolojisini temel alıyor ancak yapay zekâ kullanıcıları büyük oranda Microsoft'un Copilot'una kıyasla ChatGPT'nin gelişmiş kullanıcı deneyimi ve yeteneklerinden memnun durumda. Microsoft bu düşünceyi değiştirebilmek için bir süredir Copilot üzerinde çalışıyor.

Microsoft, Copilot yanıtlarını iyileştirmeyi amaçlıyor

Şirket son dönemde yeni Copilot özellikleri sunmak yerine mevcut Copilot deneyimlerini iyileştirmeye odaklanmaya karar vermişti. Şirket bu amaçla Copilot Pages ve Copilot Agents gibi yeni özellikler duyurmuştu. Bunlar ve benzeri özelliklerin yanı sıra yanıt süresindeki hıza yönelik optimizasyonların ardından Copilot son dönemde daha fazla kullanıcıya ulaştı ancak Copilot’un verdiği yanıtlara yönelik eleştiriler dinmek bilmedi. Bu konuyla ilgili bir Microsoft çalışanı Copilot'un yanıt kalitesinin kullanıcının sorusunu nasıl sunduğuna bağlı olduğunu ifade etti. Yani burada önemli olan şey girdiğiniz prompt ile ilgili.

Copilot Academy ne işe yarayacak?

Bu eleştirileri azaltmak adına Microsoft, Copilot Academy'yi başlattığını duyurdu. Bu yeni program, işletmelere Copilot'un yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli bilgileri sağlıyor. Esasında bu hizmet tam olarak yeni değil. Microsoft, Copilot Academy hizmetini ilk olarak Nisan ayında başlatmıştı fakat başlangıçta sadece Viva Learning veya Viva Suite ile ücretli lisansa sahip işletmeler tarafından erişilebiliyordu. Şimdi ise Microsoft 365 Copilot lisansına sahip olan herkes Copilot Academy’e erişebilecek.

Şirket Copilot Academy ile birlikte kullanıcıların daha doğru promptlar girerek daha doğru yanıtlar almalarını sağlamayı amaçlıyor fakat bu yöndeki geri bildirimleri görmek için şimdilik bir süre daha beklememiz gerekecek.

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