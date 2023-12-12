Microsoft, ABD'de bir toplu sözleşme imzaladı. Şirket için bir ilk olan toplu sözleşme, yapay zekâya odaklanıyor olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Hemen her sektörde yaşanan tartışmalar, genel olarak çalışanlarla ilgiliydi. Pek çok kişi, yapay zekâ teknolojileri ile iş kollarının değişeceğini, pek çok personelin işsiz kalacağını söyledi. Hatta Hollywood'da sırf yapay zekâdan kaynaklanan, çok büyük bir grev bile yaşandı.

Şimdiyse ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan, yapay zekânın riskleri ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, kendi oyun stüdyosu ZeniMax ile bir toplu sözleşme imzaladı. Aslında bu toplu sözleşme bile önemliydi çünkü Microsoft, geçmişte böyle bir şey yapmamıştı. Ancak burada daha önemli olan, Amerika İletişim İşçileri Sendikası (CWA) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası imzalanan toplu sözleşmenin, yapay zekâya odaklanıyor olması.

Peki bu toplu sözleşmede neler var?

Microsoft'un imzaladığı toplu sözleşmede, yapay zekâ sistemlerinin tüm insanlara adil davranacağı ve herkesi güçlendirmeye odaklanacağı maddeleri yer alıyor. Yani Microsoft, bunların sağlanması için çalışacağına dair söz verdi. Olur da çalışanlar, Microsoft'un üzerine düşeni yerine getirmediğini görürse mahkeme yoluna gidebilecek. Açık konuşmak gerekirse bu anlaşma, Microsoft için iyi niyet göstergesi olarak kabul edilebilir.

Sözleşmede bulunan cümlelerden biri, tam olarak şöyle: Amaç, araç ve teknolojilerin işçilere zarar vermekten ziyade, fayda sağlamasını sağlamaktır. Sözleşmeye göre Microsoft, bunun aksine bir yapay zekâ teknolojisi tespit ederse CWA'ya bilgilendirme yapmak zorunda olacak. ABD'nin en büyük işçi sendikası olarak bilinen AFL-CIO tarafından yapılan açıklamaya göre alanında ilk olan toplu sözleşme, geliştirilmekte olan teknolojilerin çalışan gözünden nasıl algılandığının önemsenmesini sağlayacak.