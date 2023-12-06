Microsoft, Bing'e yapay zekâ destekli aramalar yapılmasını sağlayan yeni bir özellik ekledi. "Deep Search" olarak isimlendirilen bu özellik, basit arama girdilerini GPT-4 ile detaylandırıp, daha kapsamlı sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kendi arama motoru Bing için bomba bir özellik geliştirdi. "Deep Search" (Derin Arama) olarak isimlendirilen bu özellik, kullanıcıların GPT-4 modeli aracılığıyla internet aramaları yapmalarını ve bu sayede çok daha detaylı sonuçlara ulaşmalarını sağlıyor.

Microsoft Bing'in yeni özelliğindeki çalışma mantığı, alıştığımız arama motoru deneyiminden biraz daha farklı olacak. Kullanıcı, Bing'e girip normal bir arama yapar gibi anahtar kelimeleri yazmaya devam edecek. GPT-4, arka planda çalışıp, bu anahtar kelimelerle ilgili bir metin oluşturacak. Daha sonra da oluşturulan metin, internet üzerinde sorgulanacak. Son aşamada da yeni bir algoritma devreye girecek ve kullanıcı için en iyi sonuçları sıralayacak.

Deep Search işte böyle görünecek:

Microsoft, Deep Search özelliğinin nasıl çalışacağını anlattığı örneğinde, Japonya'daki sadakat programları ile ilgili bir arama yaptı. Kullanıcının Microsoft Bing'e girdiği arama ibaresi şöyleydi: "Japonya'da sadakat puanı sistemleri nasıl çalışır?" GPT-4, bu basit girdiyi şu hâle dönüştürdü:

Japonya'da çeşitli sadakat kartı programlarının nasıl çalıştığına ilişkin, her birinin yararları, gereksinimleri ve sınırlamaları dahil olmak üzere bir açıklama sağlayın. Marketler, süpermarketler ve restoranlar gibi farklı kategorilerdeki popüler sadakat kartlarının örneklerini ekleyin. Mevcut ödüller ve avantajlar da dahil olmak üzere, Japonya'daki diğer ödeme yöntemlerine göre sadakat kartları kullanmanın avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırmasını gösterin. En popüler hizmetleri ve katılımcı satıcıları vurgulayın.

Yapay zekâ, bazen bizim girdilerimizi yanlış anlayabiliyor veya farklı bir biçimde yorumlayabiliyor. Bunun farkında olan Microsoft, Deep Search için önemli bir alt özellik geliştirdi. Kullanıcı, yapmak istediği aramaya uygun birkaç seçenek görecek. Olur da kullanıcının kast ettiği şey ile yapay zekânın sunduğu sonuç arasında fark olursa bu seçenek kullanılacak. Bu sayede doğru sonuçlara ulaşılması sağlanacak.

Microsoft'un açıklamasına göre Deep Search üzerinden yapılacak sorgular, yaklaşık olarak 30 saniye içerisinde yanıtlanacak. Bu sürenin geleneksel arama motorlarına kıyasla yüksek olduğunu belirten Microsoft, Deep Search özelliğinin isteğe bağlı olacağını, bu yüzden sadece detaylı bilgi gerektiği zaman bu özelliğin kullanılması gerektiğini tavsiye ediyor. Henüz herkes için kullanıma açılmayan özellik, kullanıcılara eşsiz bir arama motoru deneyimi vadedecek gibi görünüyor.