Microsoft'un 10 Aralık'ta düzenleyeceği hissedar toplantısında ele alacağı konulardan bir tanesi de Bitcoin yatırımı olacak. Yönetim Kurulu buna sıcak bakmıyor ancak yatırımcıların ne diyecekleri de oldukça önemli.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşansı. Şirketin, birkaç ay sonra düzenleyeceği yatırımcı toplantısında Bitcoin yatırımlarını görüşeceği ortaya çıktı. Microsoft, buna sıcak bakmıyor olsa da yatırımcıların verecekleri oylar, Microsoft'un Bitcoin yatırımcısı olmasının önünü açabilir.

Microsoft, geçtiğimiz gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir dosya sundu. Bu dosyada, şirketin Aralık 2024'te yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştireceği belirtiliyordu. Ayrıca toplantıda değinilecek konular da bu dosyada paylaşıldı. İşte edinilen bilgilere göre Microsoft'un toplantıda görüşeceği ve yatırımcı oylamasına açacağı konulardan bir tanesi de Bitcoin'di. Bu fikir, bir düşünce kuruluşunun tavsiyesi üzerine ortaya atılmıştı.

Peki neden böyle bir fikir tartışılıyor?

Edinilen bilgilere göre Microsoft'un Bitcoin'e yatırım yapması gerektiğini söyleyenlerin temel dayanağı, enflasyon etkilerinden korunmak. Buradaki inanışa göre Bitcoin, enflasyonun etkilerinden korunmak için en iyi olmasa da mükemmel bir yatırım aracı.

Microsoft Yönetim Kurulu ise bu fikri "gereksiz" olarak nitelendiriyor. Çünkü Microsoft yöneticilerine göre şirket, zaten çoktandır aralarında Bitcoin'in de olduğu çok çeşitli yatırım araçlarını araştırıyor. 10 Aralık'ta gerçekleştirilmesi beklenen toplantıdan hangi sonucun çıkacağını hep birlikte göreceğiz.