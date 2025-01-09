Microsoft, 2025’in ilk haftasında performans değerlendirmeleriyle yeni işten çıkarmalar başlattı. İşten çıkarma sürecinin mali zorluklardan kaynaklanmadığını ve yeniden yapılanma amacını taşıdığını duyurdu.

Microsoft, yeni bir işten çıkarma sürecini başlattığını açıkladı. Şirket bu kez işten çıkarmaları performans değerlendirmelerine dayandıracağını belirtti. Teknoloji sektöründeki mali zorlukların devam ettiği bu dönemde, Microsoft, bu süreçten etkilenen teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Microsoft, Ocak 2023’te 10.000 çalışanını işten çıkarmıştı. Ardından Haziran 2024’te ise en az 2.500 çalışanını daha işten çıkardı. 2025’in ilk haftasında ise şirket, toplam çalışan sayısının %1’inden daha azını etkileyecek yeni bir işten çıkarma kararı aldı.

Microsoft'un işten çıkarma süreci

Microsoft’un toplam çalışan sayısı 228.000 olarak kaydedilmişti. Şirket, performansı yetersiz olan çalışanlarını işten çıkarma kararının, finansal zorluklardan kaynaklanmadığını, bunun bir yeniden yapılanma çabası olduğunu vurguladı.

Son çeyrekte %12’lik bir gelir artışı sağlanmış olsa da, Microsoft’un hisse senedi fiyatları yatırımcıları tam olarak memnun etmedi. Şirketin piyasa değeri, rakipleri Amazon ve Google’a kıyasla daha yüksek olmasına rağmen, hisse fiyatları bu durumu yansıtmıyor. Microsoft'un ise işten çıkarmalarla ilgili daha ayrıntılı açıklamalar yapması bekleniyor.