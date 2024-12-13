Microsoft, 14 milyar parametreye sahip en yeni üretken yapay zekâ modeli "Phi-4"ü duyurdu. Ucuz ve hızlı olan yapay zekâ modeli, özellikle de matematik sorularını çözmede iyi performans gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, "Phi" isimli üretken yapay zekâ model ailesinin en yeni üyesi olan "Phi-4"ü duyurdu. Henüz araştırma ön izlemesi aşamasında bulunan üretken yapay zekâ, özellikle de matematik sorularını çözme konusunda oldukça iyi işler çıkarıyor.

14 milyar parametreye ev sahipliği yapan Phi-4, GPT-4o mini, Gemini 2.0 Flash ve Claude 3.5 Haiku gibi nispeten küçük dil modelleriyle rekabet etmek üzere tasarlandı. Ayrıca bu özelliği, Phi-4'ün ucuz ve hızlı olmasını sağlayacak.

Şimdilik çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından deneyimlenebiliyor

Microsoft'un yeni üretken yapay zekâ modelinin neler sunduğuna ilişkin örnekler veremiyoruz. Çünkü Microsoft, henüz erken aşamada olan Phi-4'ü oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin erişimine açtı. Bu bağlamda; Microsoft'un en yeni geliştirme platformu Azure AI Foundry abonesi olan ve Microsoft'tan araştırma lisansı alan kullanıcılar, bu yapay zekâ modelini test edebiliyorlar.

Phi-4 ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.