ABD Federal Ticaret Komisyonu'na Microsoft aleyhine sunulan belge ve mesajlaşmalarda yeni detaylar ortaya çıktı.

On yıllardır süren konsol savaşlarında artık çağ değişti. En iyi ve çok sayıda kaliteli oyuna sahip olan platform, önümüzdeki on yılların liderliğini üstlenecek platform olacak. Eh, bu nedenden de aslında Sony, Microsoft’un Activision satın alımına aylardır karşı çıkıyor.

Fakat yeni ortaya çıkan detaylar, Microsoft’un sadece Activision Blizzard satın alımının peşinde koşmadığını da ortaya koydu. Oyun sektörüne kafayı koyan şirketin, birkaç dev yapım şirketini daha satın almayı planladığı ortaya çıktı. Ayrıca başka bilinmeyen detaylar da paylaşıldı.

Microsoft, Bungie ve SEGA’yı satın almak istemiş!

Microsoft’un Federal Ticaret Komisyonu’na sunduğu ve The Verge’ün eline geçen belgelere göre Microsoft, SEGA’nın oyun geliştirme stüdyolarına da göz dikmişti. Bunun için Kasım 2020’de CEO Satya Nadella ve CFO Amy Hood tarafından SEGA Sammy Holdings’e bir yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda Microsoft, satın alımın Xbox Game Pass hizmetini iyi anlamda etkileyeceğini, özellikle Asya’da büyük başarılar sağlayabileceğini kaydetti. SEGA ve Microsoft arasında anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan bir diğer ortaya çıkan belge de Microsoft’un izleme listesine koyduğu şirketlere yer veriyordu. Şirket, bugün Sony çatısı altında olan Bungie’yi de satın almayı düşünüyordu.

Tabii listede bu iki isim dışında Hitman oyunlarının geliştiricisi IO Interactive, mobil oyun geliştiricileri Thunderful, Supergiant Games, Zynga, Niantic ve Playrix de vardı. Hatta geçtiğimiz günlerde Zynga hakkında detaylı bilgileri paylaşmıştık:

Microsoft yetkilisinden büyük sözler!

Microsoft ve ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıkan bir diğer detay ise Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty’nin yürekli sözleriydi. Booty, 2019 yılında gönderdiği e-postada, 2020 yılında 2 ile 3 milyar dolar yatırım yaparak Sony’yi iflasa bile sürükleyebileceklerini savunuyordu. Elbette buradaki silah, Xbox Game Pass idi.

“Sony'yi iflas ettirecek kadar eşsiz bir durumdayız. Şu anda herhangi birinin yeni bir video akış hizmeti başlatması neredeyse imkansız.”

Tabii bu e-postanın Activision Blizzard satın alımı görüşmelerinde sunulmuş olması da tepki çekti. Microsoft, e-postanın Activision satın alımından 25 ay önce gönderildiğini, konuyla alakalı olmadığını savundu. E-postada sektör trendlerinin irdelendiği vurgulandı.