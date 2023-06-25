Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almak istemesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından antitröste aykırılık sebebiyle açılan davalarda verilen bir ifadede, Microsoft’un daha önce de Zynga’yı satın almak istediği ortaya çıktı.

Oyun sektörünün en büyüklerinden biri olan Microsoft, oyun dünyasının bir diğer devi Activision Blizzard'ı satın alma isteği nedeniyle kısa bir süre önce ABD Federal Ticaret Komisyonu ile yasal bir sürece girmişti.

O davadaki ifadelerden birinde Silikon Vadisi devinin, bir zamanlar FarmVille ve Words with Friends gibi popüler mobil oyunların yapımcısı Zynga'yı satın almayı düşünmüş, ancak sonuçta bundan vazgeçmiş olduğu öğrenildi.

Microsoft Zynga'yı neden satın almak istedi?

Microsoft, Xbox ve Windows platformlarıyla konsol ve bilgisayar oyunlarında güçlü bir konumda olmasına rağmen, mobil oyunlarda geride kaldı. Xbox CEO'su Phil Spencer'a göre, Microsoft mobil oyun sektöründe çok küçük bir başlangıç alanına sahipti ve konumunu güçlendirmek için mobil oyun alanında büyük bir faktörü satın almak istiyordu.

Zynga da dünyanın en büyük ve en başarılı mobil oyun geliştiricilerinden ve yayıncılarından biri olduğu için Microsoft'un potansiyel hedeflerinden biriydi. 2007 yılında kurulam Zynga, Facebook'ta FarmVille ve Mafia Wars gibi sosyal oyunlarıyla ün kazandı. Daha sonra NaturalMotion ve Gram Games gibi stüdyoları satın alarak ve Words with Friends ve CSR Racing gibi hit oyunları piyasaya sürerek mobil oyun sektörünü uzun yıllar domine etti.

Zynga, 2021 yılında 100 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı ve 1,9 milyar dolardan fazla gelirle güçlü bir mobil oyun portföyüne sahipti. Şirket ayrıca bazı oyunları Windows Phone ve Windows 10 cihazlarında mevcut olduğu için Microsoft ile uzun bir çalışma geçmişine sahipti.

Peki Microsoft Zynga'yı neden satın alamadı?

Spencer’ın dediğine göre Microsoft’un Zynga'yı satın almak için yürüttükleri anlaşma üzerinde "epeyce zaman" harcamasına rağmen, şirket nihayetinde bu konuda ilerlememeye karar vermiş. Spencer, Microsoft'un mobil oyun stratejisi üzerinde önemli bir etki yaratmak için "Zynga'dan daha büyük bir şeye" ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Her ne kadar bu bilgi arka planda kalsa da Activision Blizzard, mobil oyun sektöründe de çok büyük bir yayıncı. Hatta sadece aylık 250 milyondan fazla aktif oyuncusu olan Candy Crush’ın yaratıcısı olan King stüdyosunun sahibi olmaları başlı başına yeterli bir sebep.

Dolayısıyla Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almak istemesinin arkasındaki sebeplerden biri de aynı zamanda mobil oyun sektöründeki büyük pastadan büyük bir dilim almak. Zira Activision Blizzard ayrıca Call of Duty: Mobile ve Diablo Immortal gibi diğer popüler mobil oyunlara da sahip.

Velhasıl Microsoft, Activision Blizzard'ı Ocak 2022'de 68,7 milyar dolara satın alma niyetini açıklayarak oyun endüstrisi tarihindeki en büyük satın alma işlemine imza atmak istedi. Ancak şirket, antitröst gerekçesiyle anlaşmayı engellemek için bir ihtiyati tedbir kararı isteyen ABD Federal Ticaret Komisyonu ile karşı karşıya kaldı.

Sonuç olarak Zynga Microsoft tarafından satın alınmadı, ancak başka bir alıcı buldu. Mayıs 2022'de Grand Theft Auto ve diğer birçok popüler oyunun dağıtıcısı olan Take-Two Interactive, Zynga'yı 12,7 milyar dolara satın alacağını açıkladı.