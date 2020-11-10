Bir Microsoft Çalışanı, Şirketten 10 Milyon Dolar Çalmış

2016 ila 2018 yılları arasında Microsoft'ta çalışan bir kişinin, şirketten tam 10 milyon dolar çaldığı açığa çıktı. Kendince planlar yaparken adaletten kaçamayan adam, 9 yıl hapis cezası ile 8,3 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum edildi. Microsoft, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft cephesinde büyük bir hırsızlık yaşandığı ortaya çıktı. ABD'de açılan bir davaya göre 2016 ila 2018 yıllarında Microsoft bünyesinde çalışan Volodymyr Kvashuk isimli bir mühendisin, şirketten tam 10 milyon dolar çaldığı açığa çıktı. Mahkeme, yediği kaba pisleyen adama 9 yıl hapis cezası ile 8,3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Kvashuk ile ilgili incelemelerde bulunan kolluk kuvvetleri, adamın 18 farklı suça karıştığı sonucuna ulaştı. Bu suçlardan beş tanesi elektronik ortamda dolandırıcılık, altı tanesi kara para aklama, iki tanesi sahte kimlik kullanma, iki tanesi sahte vergi beyannamesi vermek, bir tanesi e-posta dolandırıcılığı, bir tanesi erişim cihazı dolandırıcılığı ve bir tanesi de korunan bir bilgisayara izinsiz erişim sağlamaktı.

Kvashuk, Microsoft'un para değeri olan hizmetlerini çalarak, bunları internet üzerinden satmış

Dava dosyalarına giren bilgilere göre Kvashuk, 2018 yılında olayın anlaşılıp, işten kovulduğu ana kadar olan süreçte Microsoft'un para değeri taşıyan dijital hediye kartı gibi test hizmetlerini çalıyor. Çaldığı hizmetleri de yeniden satışa çıkaran adam, bu sayede de milyonlarca doların sahibi oluyor. Yaptıklarının anlaşılmaması için olaya iş arkadaşlarını da dahil eden eski Microsoft çalışanı, üç iş arkadaşına ait e-posta hesabını ele geçirerek, bu adresler üzerinden çeşitli aktarım işlemleri yapıyor. Uyanık olduğunu düşünen Kvashuk, bu sayede iş arkadaşlarının yakalanacağını, kendisine ise bir şey olmayacağını düşünüyor.

Sadece bunlarla yetinmeyen pişkin hırsız, şirket içi soruşturmalarda arkadaşlarını suçlamaktan da geri kalmıyor. Ayrıca mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre Kvashuk, yaptığı şeylerden hiç de pişman değil. Mahkeme heyeti, Kvashuk'un yaptığı açıklamalar ve genel ruh halinde en ufak bir pişmanlık duygusunun olmadığını söylüyor.

Kvashuk, yaptıklarının anlaşılmaması için Bitcoin kullandı

Kendince yaptığı planlarla yaptıklarının anlaşılmayacağını düşünen eski Microsoft çalışanı, çaldıktan sonra sattığı hizmetlerden elde ettiği paraları, Bitcoin aracılığıyla hesabına aktarıyor. Mahkeme heyeti tarafından yapılan belirlemelerde, yedi aylık hırsızlık sürecinde 2,8 milyon dolarlık Bitcoin aktarımı yapıldığı anlaşılmış durumda. Ayrıca Kvashuk, yasal takibe takılmamak için de belli bir miktar parayı, akrabasından hediye olarak gönderildi şeklinde göstermiş.

Mahkeme heyetine göre Ukrayna vatandaşı olan Volodymyr Kvashuk, Microsoft'tan çaldığı paralarla 1,6 milyon dolar değerinde bir ev satın aldı. Bu evin bir göl kenarında ve oldukça lüks olduğunu söyleyen yetkililer, bununla da yetinmeyen Kvashuk'un 160 bin dolar değerinde de Tesla marka bir otomobil aldığını tespit etmişler. Ancak terazisi şaşmayan adalet, Kvashuk'un yaptıklarını yanına bırakmadı.