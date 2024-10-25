Görsel düzenleme programlarının özellikleri Midjourney'e geliyor. Yapay zekâ aracı artık Photoshop gibi uygulamalara rakip olabilecek.

Son dönemde Adobe uygulamaları ve Canva gibi grafik düzenleyiciler birer ikişer kendi yapay zekâ araçlarını tanıtmaya başlamıştı. Şimdi ise durum tersine dönmüş durumda. Midjourney, kendi üretmediği görselleri düzenlemesini sağlayacak yeni bir araç duyurdu.

Açıklamaya göre yeni özellik, çok daha sıkı moderasyona ve mahremiyet koruma önlemlerine sahip. Bu da Midjourney'i fotoğraf düzenleme yazılımı hâline getirerek Photoshop ve Affinity gibi yazılımlarla da rekabet içine sokuyor. Midjourney'in X üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün iki yeni özelliği test ediyoruz: yüklenen resimler için görüntü düzenleyici ve malzemeleri, yüzeyleri ve aydınlatmayı keşfetmek için görüntü yeniden dokulama. Her şey, stil referansları, karakter referansları ve kişiselleştirilmiş modeller gibi gelişmiş özelliklerimizin tamamıyla çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Midjourney'nin yeni özelliği nasıl çalışıyor?

Midjourney, yüklenen görsele nesneler ekleyebilecek ya da görseldeki istenmeyen nesneleri kaldırabilecekler. Ayrıca görsellerin dokusunu ya da aydınlatmasını değiştirebilmek de mümkün oluyor. Öte yandan bu özellik şu aşamada herkese açık değil, sadece geçtiğimiz 12 ayda Midjourney'e üye olan ve en az 10 binden fazla görsel oluşturmuş olan kullanıcılar bu araçlara erişebilecek.

Midjourney'nin yeni özelliği sadece fotoğraflar ile kısıtlı kalmayacak. Kullanıcılar kendi çizimlerini ya da karalamalarını da sisteme aktararak görseller oluşturabilecekler. Bu görseller üzerinde de düzenlemeler yapılabilecek.

Profesyonel grafik tasarımcılar ve sanatçılar muhtemelen geleneksel araçlar kullanmaya tercih edecek ancak Midjourney, çoğu temel işlevi yerine getirebilecek özelliklere kavuşuyor.