Popüler yapay zekâ uygulaması Midjourney, kullanıcıların üretilen görselleri düzenleyebilmesini sağlayacak araçlarını tanıttı.

Son yıllarda popülerliği gittikçe artan üretken yapay zekâlar arasında öne çıkanlardan biri de Midjourney, kullanıcıların oluşturulan görüntüleri düzenlemesine olanak tanıyan yeni özellikler tanıttı. Yeni Web Editör ile birlikte yapay zekânın ürettiği görselleri düzenlemek çok daha kolay olacak.

Yeni araçlar ile birlikte kullanıcılar spot düzenlemeler yapma, yakınlaştırma, uzaklaştırma, perspektif değiştirme gibi düzenlemeler yapabilecekler. Ayrıca başlangıçtaki komutları da değiştirerek görselleri düzenlemek mümkün olabilecek. Bu seçenek tercih edildiğinde görüntüyü kısmen ya da tamamen yeniden oluşturmak da ihtimaller dahilinde oluyor.

Bütün düzenleme araçları aynı pencerede olacak

Midjourney tarafından X'te yapılan açıklamada, yeni özelliklerin lightbox işlevselliğinin bir parçası olacağı işaret edildi. Böylece görüntüyü nihai olarak oluşturmadan önce belirli değişiklikler yapmak mümkün olacak. Yapay zekâ geliştirici, Web Editör'ün birden fazla görüntü düzenleme eyleminin tek bir arayüzde birleştirildiği belirtildi.

Düzenleyici araç ayrıca kullanıcılara, yeniden oluşturmak istedikleri alanları silmelerini sağlayan bir silgi aracı ve görüntüyü tamamen yeniden oluşturmadan düzenlemeyi sağlayan komut değiştirme özelliğini sunuyor. Ayrıca aracın işlevleri arasında tuvali genişleten ekran ve ölçek özelliğine de sahip.

Yine de şimdilik kullanıcılar tüm görseli değiştiremiyorlar, onun yerine sıfırdan başlamaları gerekiyor. Ana konuyu değiştirmek ya da komut düzenleme özelliğini kullanmadan ince ayar yapabilmek pek mümkün gözükmüyor.