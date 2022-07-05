Mıknatısın Yapıldığı Elementte 'Nasıl Ya?' Dedirten Keşif

Özellikle mıknatıs üretiminde kullanılan neodimyumda bugüne kadar bilinenlerin ötesine geçen bir keşif yapıldı. Elementin ısıtıldığında 'donduğu' görüldü.

Bilim dünyası, yakın zamanda büyük ve şaşırtıcı bir keşfe daha imza attı. Bugüne kadar düzensiz manyetik materyallerin soğutulması durumunda atomlarının donduğu görülürken, bunun tam tersi tarihte ilk kez gözlemlendi. Isıtılan bir manyetik materyalin donduğu görüldü.

4 Temmuz’da Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre söz konusu materyal, ‘kendi kendine indüklenen döndürme camı’ olarak tanımlanan ‘neodimyum’ isimli bir element idi. Söz konusu döndürme camları, demir atomlarının bakır atomları arasında rastgele dağılması gibi durumlarda oluşan alaşımlara deniliyor. Tüm atomların kuzey ve güney manyetik kutupları farklı yönlere bakıyor.

Isıtılan element 'dondu':

Özellikle mıknatıs yapımında kullanılan neodimyum elementi, tek başına bir mıknatıs gibi davranmıyor. Hatta neodimyumun kendi kendine indüklenen döndürme camı olduğu keşfi, henüz iki yıl önce gerçekleşti. Element üzerinde çalışma gerçekleştiren bilim insanları, bu kez elementin değişen sıcaklıklara nasıl tepki verdiğini görmek istedi.

Element ısıtıldığındaysa ortaya doğal hiçbir şeye uymayan bir sonuç çıktı. Normal şartlarda, özellikle mıknatıslarda ısıtılma durumu atomların manyetik kutuplarını düzensiz yaparken, neodimyumda tam tersi gerçekleşti. -268 santigrat dereceden -265 santigrat dereceye ısıtılan neodimyumun diğer materyallerin soğutulduğu anki tepkiyi verdiği görüldü. Yani manyetik kutuplar birbiriyle hizalanıyordu.

Manyetik materyallerde normal şartlarda görülmeyen bu durumun henüz net bir açıklaması bulunmuyor. Fakat bilim insanları, bu garip davranışın ardındaki nedeni aydınlatmak için yeni çalışmalar yapacaklarını belirtiyor.