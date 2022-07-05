Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık çarpıştırıcısı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) geçirdiği bir dizi yükseltme ve tamir işleminin ardından yarın çalıştırılacak. Karanlık maddenin sırlarını aydınlatması için büyük bir adım olarak görülen LHC hakkında CERN araştırmacılarından açıklamalar geldi.

Bilim ile ilgili olan veya olmayan neredeyse herkes en az bir kere ‘karanlık madde’yi duymuştur. Ancak birçoğumuz için karanlık madde hala bir gizemden ibaret. Üstelik karanlık maddenin evrenin büyük bir kısmını kapladığı düşünüldüğünde, hala açıklanamayan sırlarının olması oldukça ilginç.

Daha önce karanlık maddenin sırlarını çözmek amacıyla pek çok araştırma yapıldı. Nitekim araştırmaların birçoğu bu sırların büyük bir kısmını açıklayamadı. CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) ise Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) yardımıyla bu sırları çözebileceğine inanıyor.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı yarın yeniden faaliyete geçiyor

CERN’de yapılan araştırmalar sonucu 2012 yılında büyük bir keşif gerçekleştirilmiş ve Higgs bozonu adlı parçacık bulunmuştu. Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık çarpıştırıcısı olarak geçen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) yardımıyla bulunan Higgs bozonu, o dönem büyük bir ses getirmişti. Ancak LHC, son 3 yılda büyük bir bakımdan geçirilere bir dizi tamir ve yükseltme işlemi gördü. Geçtiğimiz aylarda da Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın karanlık maddeyi araştırmak için içinde bulunduğumuz Temmuz ayına kadar tam gücüne ulaşacağını bildirmiştik.

Yeni keşfi için hazır olduğu bildirilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, yarın tekrar çalıştırılacak. CERN’de karanlık madde ekibinde yer alan parçacık fizikçisi Dr. Clara Nellist, yeni keşifler için oldukça umutlu olduklarını belirtti. Nellist, yapılan işlemler sonrası karanlık maddenin sırlarını çözebilmesi için CERN, yılda 300 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik tüketeceğini bildirdi. Rekor düzeyde enerjiyle çalışacak olan LHC’nin bu sayede evrenin en büyük sırlarından birisini aydınlatabilmesi bekleniyor.

Karanlık madde parçacıkları ile ilgili şimdiye kadar elde edilen kesin bir bilgi yok. Bu da araştırmacıları her geçen gün daha çok teşvik eden bir durum. Henüz keşfedilmeyen ve evrenin yüzde 80-85'lik bir kısmını kapladığı düşünülen karanlık maddenin tam olarak ne olduğu bile bilinmiyor. CERN araştırmacıları, yarın Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın bu gizemi aydınlatabileceğini söylüyor.