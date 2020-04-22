Mikrodalga Kullanılarak Geliştirilen Yeni Pil Teknolojisi

Bilim insanları, mikrodalgaları kullanarak düşük maliyetli bir pil teknolojisi geliştirdi. Yeni teknoloji yenilenebilir enerjiye dikkat çekmesinin yanı sıra geri dönüşümde de önemli rol oynayacak.

Mikrodalgaların kullanımını içeren yeni bir pil teknolojisi, yenilenebilir enerji dönüşümü ve enerjinin depolaması için yeni bir yöntem ortaya çıkardı. ABD'deki Purdue Üniversitesi araştırmacıları, en geri dönüştürülebilir polimerlerden biri olan polietilen tereftalatı, pil bileşenlerine dönüştürmek için yeni bir teknik geliştirdiler.

Purdue Araştırma Vakfı Ofisi ile birlikte pil teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Vilas Pol, "PET veya polietilen tereftalatı, disodyum tereftalata dönüştürmek için ultra hızlı bir mikrodalga ışıma işlemi kullanıyoruz ve bunu pilin anot malzemesi olarak kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni pil teknolojisi düşük maliyetli ve sürdürülebilir

Pol, yeni pil teknolojisiyle iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan toplumsal farkındalığı artırmaya da yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtiyor. Purdue ekibi yeni yaklaşımı hem lityum-iyon hem de sodyum-iyon pil hücreleri üzerinde denedi. Yeni pil teknolojisi, ACS Sustainable Chemistry & Engineering dergisinde yayınlandı.

Pol, lityum-iyon teknolojisinin şu anda hem taşınabilir elektronik hem de elektrikli araç pazarına hâkim olduğunu, ancak son dönemde sodyum-iyon pil araştırmalarının düşük maliyeti ve elektrokimyasal performansından dolayı dikkat çektiğini söyledi.

Pol, "Mikrodalga tekniğinin organik reaksiyonlar üzerindeki uygulanabilirliği, hızlı reaksiyon sürecinin avantajı nedeniyle son zamanlarda dikkat çekti. Standart ev tipi bir mikrodalga fırında PET'in 120 saniye içinde disodyum tereftata tam dönüşümünü gerçekleştirdik." dedi. Ayrıca Pol, teknolojide kullanılan malzemelerin düşük maliyetli, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir olduğunu belirtti.