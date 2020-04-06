Kısa Sürede Şarj Olabilen, Organik Proton Pil Geliştirildi

Bilim insanları, çok kısa sürede şarj olabilen ve düşük sıcaklıklarda çalışabilen organik bir proton pili geliştirdi. Deneysel olarak geliştirilen pil, yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere göre önemli avantajlar sağlıyor.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, tamamen organik bileşenlerle üretilen deneysel bir proton pili geliştirdiler. Geliştirilen yeni çevre dostu pil, sadece birkaç dakika içinde şarj edilebiliyor ve çok düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan çoğu pil, lityum iyon piller gibi madencilik çalışmaları gerektiren ve rafine edilmiş metallerden yapılıyor. Bu üretim süreci, çevreye fazlasıyla zararlı ve aynı zamanda atık piller için güvenli bir geri dönüşüm gerektiriyor.

Lityum iyonların yerine hidrojen çözümü

Yeni pil tasarımında elektrotlar, belirli kinonların katı polimerlerinden elde ediliyor. Elektrotlar, elektronların katot ve anot arasında geçişine izin veren ve elektrolit görevi gören asidik, sulu bir çözeltiye daldırılıyor. Proton piller, temelde lityum iyon pillerle aynı şekilde çalışıyor ancak hidrojen iyonlarını temel alıyor.

Geliştirilen yeni proton pili şimdilik telefonlarda veya otomobillerde kullanmak mümkün değil. Çünkü prototip, bir düğme pil olarak geliştirildi ve sadece 60 mAh kapasiteli. Bununla birlikte yeni pilin bazı önemli avantajları var. Organik bileşenlerle birlikte, hızlı bir şekilde şarj oluyor ve sadece 100 saniyede tam kapasiteye ulaşıyor.

Yapılan testlerde geliştirilen pil, kapasitesinin çoğunu korurken 500 şarj/deşarj döngüsüne dayanabileceğini gösterdi. Ekip, elektrolit çözeltisinin diğerlerinden daha güvenli olduğunu, patlama veya alev alma riskinin olmadığını belirtiyor. Son olarak, pilin -24 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabildiğini de öne sürüyorlar. Araştırmacılar, yeni proton pil tasarımının kavramsal olarak başarılı olduğunu ve kapasiteyi artırarak birçok alanda kullanmayı hedeflediklerini söylüyor.