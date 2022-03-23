Bilim İnsanları, Mikropları ‘Yok Eden’ Bir Işık Geliştirdi

Hollandalı bir İnovasyon şirketi, kapalı alanlarda mikropların %98’ini yok edebilen bir ultraviyole ışık geliştirdiklerini açıkladı.

Covid-19’un ortaya çıkması ve bir pandemiye dönüşmesinin ardından pek çok insan mikroplara karşı çok daha duyarlı olmaya başladı. Durum böyle olunca da bilim insanları, bir sonraki potansiyel pandemiye karşı şimdiden hazırlanmaya başladı bile.

Hollandalı bir İnovasyon şirketi tarafından hazırlanan ultraviyole ışığın, bulunduğu noktadaki mikropların %98’ini yok edebildiği açıklandı. Şirket, bu icadı ‘bir daha asla pandemi yaşanmaması için’ ürettiğini söyledi.

Işık, ‘mikropsuz bölge’ oluşturuyor

Rotterdam merkezli inovasyon firması Studio Roosegaarde, Urban Sun isimli ultraviyole ışığı geliştirdiklerini açıkladı. Hollandalı şirket, sıradan ultraviyole ışıktan neredeyse tamamen farklı olan bu ışığın, mikropların %98’ini yok ettiğini açıkladı. Sıradan bir lamba gibi görev yapan bu ışık, kurulduğu bölgede 5 dakika çalıştıktan sonra bulunduğu alandaki mikropları yok edebiliyor.

Far-UVC teknolojisini kullanan bu ışık, aslında iç mekanlar için tasarlandı. Kapalı alanlarda yapılan buluşmaların daha güvenli olması için tasarlanan ışığın beklenilenden çok daha etkili olduğu açıklandı. Roosegaarde araştırmacıları, yaptıkları açıklamada şu anda bu ışığın dış mekanlarda da kullanılabilecek bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Peki Far-UVC nedir?

Aslında sıradan ultraviyole (UVC) ışıklar da mikropları yok etmekte oldukça etkili. Ancak bu ışık aynı zamanda insan cildine de zarar verebiliyor. Far-UVC ise insan cildine hiçbir etki etmezken mikroplara çok daha fazla etki ediyor. İşte tam bu nedenden ötürü Hollandalı şirket, Far-UVC üzerine yıllardır çalışmalar yapıyordu. Laboratuvar testlerinden başarılı bir şekilde geçen ışık, 2022 yılının başından beri defalarca kez kapalı alanlarda test edildi. 5 dakikada mikropların %98’ini yok eden ışığın kapalı alan testleri ise bilim adamlarını fazlasıyla mutlu etti.

Projede çalışan bilim insanları, ileride farklı bir virüsten kaynaklı pandemi olması ya da yeni Covid varyantlarında bile bu ışığın kullanılabileceğini ve etkili olabileceğini iddia etti. Bilim insanları, ilaçlara karşı zamanla bağışıklık gösteren mikropların hiçbir şekilde bu ultraviyole ışığa karşı bağışlılık geliştiremeyeceğini de açıkladı.