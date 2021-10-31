Gürsel Tekin, Bit Olayları Hakkında Bakanlığa Önerge Sundu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitch olayları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çıkar amaçlı suç örgütleri ve kar elde eden yayıncılar hakkında bir önerge sundu. Önergede konunun önemini vurgulan Tekin, Bakanlığın olay üzerine ne gibi çalışmalar başlattığına dair sorular sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitch uygulamasından kara para aklama olayları üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yazılı olarak yanıtlamasını talep ettiği soruların da bulunduğu iki sayfalık bir önerge yayınladı.

Gürel Tekin önergeyi Twitter hesabından, “Twitch uygulaması üzerinden milyonlarca dolar kara para aklayan ekonomik çıkar amaçlı suç örgütleri ile suç geliri temin eden yayıncılar hakkında önergeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sundum. Konu Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından acilen incelenmeli, adli süreç hemen başlamalı.” notuyla paylaştı.

Gürsel Tekin önergeyi Twitter'dan yayınladı

Gürsel Tekin, tweet'in devamında; birçok kişinin kredi kartı bilgilerini çalan, bu çalıntı kartlarla harcama yapan bir şebekenin yayıncılarla anlaşarak kara para akladığını, çeşitli suç örgütlerinin de kendilerini gizleyerek bu yolla suç gelirini sisteme soktuğunu belirtti. Uluslararası faaliyet gösteren bir şebeke ile karşı karşıya kalındığının altını çizen Gürsel Tekin, konuya ciddi yaklaşmanın şart olduğunu ve sürecin takipçisi olacağını bildirdi.

Yayınladığı önerge ile terörizm finansmanı ve suçtan elde edilen bu suç gelirleri ile mücadele edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a suç örgütlerine karşı başlatılması gereken adli işlemler hakkında bilgi almaya yönelik sorular sordu.

1.

2.